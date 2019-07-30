5 أيام حافلة أخيرة في موسم أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

5 أيام متبقية من حملة مكافآت موسم عروض أبوظبي، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وذلك قبل اختتام حملة الصيف السنوية في 3 أغسطس القادم؛ وخلالها تتقد شعلة العروض من جديد لتودع الزوار والمقيمين مع أفضل تجارب التسوق في الصيف.

عروض

ويستفيد الجمهور من جملة من العروض الترويجية المميزة خلال الأيام المتبقية، بما فيها تخفيضات تصل إلى 90% على بعض المنتجات، كما تتاح الفرصة الأخيرة أمام المتسوقين الذين ينفقون ما لا يقل عن 200 درهم للفوز بجوائز بقيمة 5 ملايين درهم إماراتي، وتشمل مليون درهم نقداً من شركة لاين للاستثمار، وشقة على الواجهة البحرية بقيمة مليون درهم إماراتي في جزيرة ياس.

مسابقة

وإلى جانب الجوائز الكبرى، لا يزال بالإمكان المشاركة في المسابقة الأسبوعية الأخيرة، حيث يمكن للمتسوقين النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي الحصول على فرصة الفوز بآخر قسائم التسوق البالغة قيمتها 5000 درهم.

وذلك من أحد المراكز التجارية المشاركة، وكل ما على المتسوقين فعله هو متابعة صفحة RetailAbuDhabi@ واستخدام «هاشتاغ» (RetailAbuDhabi#) على «إنستغرام»، ومشاركة تجربتهم في التسوّق مع ذكر أحد أصدقائهم، وإرسال رسائل خاصة بإيصالات التسوّق التي يبلغ مجموعها (200 درهم على الأقل) إلى (RetailAbuDhabi@).

جداريات

وتشمل الأيام الـ10 الأخيرة من حملة مكافآت موسم عروض أبوظبي مجموعة من الأنشطة الفريدة، التي تشمل التفاعل مع جداريات تصوير «الإنستغرام»، و«مهرجان حول العالم» ومغامرات الرحلات البحرية، التي تعد بأن تكون الأيام الأخيرة مميزة للزوّار.

إبداعات

كما يمكن للأطفال أن يطلقوا العنان لخيالهم وإبداعاتهم من خلال معرض (Art Lab) للابتكار في «سيتي سنتر مصدر»، والنشاطات المستوحاة من الرحلات البحرية في ديرفيلدز مول والنزهات مع العائلة في البوادي مول في العين، بينما يكتشف الأهل الأنشطة حول جداريات تصوير «الإنستغرام» الجذابة التي تم تجهيزها من قبل دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي في مجموعة من مراكز التسوق في العاصمة.

وتعكس التجهيزات المستوحاة من فصل الصيف جمال الطبيعة، كلّ ذلك بالإضافة إلى متعة تجربة مكافآت موسم عروض أبوظبي.

حملة

وتشمل المراكز التجارية المشاركة في النسخة الصيفية لمكافآت موسم عروض أبوظبي: ياس مول والمول في المركز التجاري العالمي في أبوظبي، والجيمي مول ورمال مول والراحة مول والوحدة مول وبراري أوت ليت مول، والفوعة مول والخالدية مول ومدينة زايد ومزيد مول والمشرف مول، وأبوظبي مول ومارينا مول والعين مول وهيلي مول، وديرفيلدز مول ودلما مول وسيتي سنتر مصدر، وبوادي مول وبوابة الشرق مول.

هذا وكانت حملة مكافآت موسم عروض أبوظبي، قد انطلقت قبل أربعة أسابيع بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حيث زار أكثر من 3.7 ملايين متسوّق 21 مركزاً تجارياً مشاركاً في الحملة في كل من أبوظبي ومنطقة العين مستفيدين من خصومات وعروض رائعة.