منافسة بين نجوم الغناء على «كليبات» عيد الأضحى

المصدر: القاهرة - جنا حماد

منافسة قوية يشهدها شهر أغسطس، وبالتحديد موسم عيد الأضحى، بين عدد من نجوم الغناء الذين قرروا طرح كليبات جديدة لهم خلال الفترة المقبلة، بينهم الفنانة مي كساب، التي انتهت من تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم «البنية» ضمن أغاني ألبومها الجديد.

ومن المقرر طرح الكليب خلال عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات أحمد مرزوق وألحان أوكا وأورتيجا، وإخراج كامبا. أيضاً انتهى المطرب رامي صبري من تصوير كليب جديد يحمل عنوان «بقابل ناس» من كلمات أحمد علي موسي، وألحان رامي صبري، وتوزيع طارق مدكور، ومن المقرر أن يتم طرح الكليب منتصف أغسطس، كما يطرح الفنان حمادة هلال خلال نفس الفترة كليباً جديداً يحمل اسم «صباح الفل».