«كلمة» يناقش «فلسفة الرياضة»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم نادي «كلمة للقراءة» بأبوظبي أخيراً، جلسة ثقافية لمناقشة كتاب «فلسفة الرياضة»، شارك فيها كل من الإعلامي الرياضي حسن حبيب، نائب مدير قناة دبي الرياضية، مقدم برنامجي «الجماهير» و«الربع»، وسليم محمد المستكاء من مجلس أبوظبي الرياضي، عضو لجنة تطوير الأندية الرياضية في أبوظبي، وطارق راشد عليان، مترجم الكتاب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء نادي «كلمة للقراءة» الشباب.

وقال العليان: «الكتاب يحفز اللاعبين على زيادة أخلاقيات المنافسة، فمثلاً لاعبو رياضة الركبي الأمريكية لديهم انضباط أكثر من لاعبي كرة القدم». وشرح كيف أن «الفوز والانتصار بشرف دون حيل يؤثر على نفسية اللاعبين أنفسهم».