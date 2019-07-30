بيت المفرق الأردنية يناقش الترجمة الشعرية

المصدر: المفرق (الأردن) - البيان

أقام بيت الشعر في المفرق الأردنية، أمسية شعرية وندوة في الترجمة الشعرية، قدمه لها الأكاديمي ماجد السرحان، متحدثاً عن مسيرة بيت الشعر ودوره في خدمة القصيدة العربية.

وبعد أن قدم مدير الأمسية ضيفَ الندوة المترجم والشاعر نزار السرطاوي، استعرض الأخير ورقة عمل قدمها في هذه الندوة وكان عنوانها «ترجمة الشعر: توطين أم تحريف؟».

وقال السرطاوي: «ثمة مصطلحان مهمان في الترجمة هما التوطين والتغريب، ويشير هذان المصطلحان إلى أسلوبين يلجأ إليهما المترجمون في شتى ضروب الترجمة عن قصد أو غير قصد».

وأوضح المترجم السرطاوي أن أستاذ الترجمة، المفكر الأمريكي لورنس فِنوتي هو الذي أدخل المصطلحين إلى نظرية الترجمة.