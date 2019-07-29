"نحر" مدونة شابة ووضع جثتها في حقيبة

المصدر: البيان الالكتروني

صدم المجتمع الروسي بحادثة مروعة بعد مقتل مدونة شابة اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها، حين عثرت عليها الشرطة عقب تعرضها للنحر، ووضعت جثتها داخل حقيبة في منزلها.

وكانت إيكاتيرينا "24 عاما" قد حققت شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها نحو 80 ألف شخص على "انستغرام"، ويشبهها كثيرون بالممثلة البريطانية الراحلة أودري هيبورن.

وتحمل الشابة الراحلة شهادة في طب الأمراض الجلدية من جامعة بيروغوف الروسية الوطنية للأبحاث الطبية، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان والدا إيكاتيرينا قد حاولا الاتصال بها مراراً، وعندما لم يتمكنا من الوصول إليها، طلبا من مالك الشقة التي تستأجرها في العاصمة موسكو، الاطمئنان عليها، ليعثر على جثتها، وقد تعرضت للنحر، ووضعت داخل حقيبة، وفق صحيفة "ميترو" البريطانية.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها للتعرف على القاتل، مع تركيزها على علاقاتها، للاشتباه في أن الغيرة قد تكون الدافع وراء الجريمة.