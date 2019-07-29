فيديو.. استمع إلى غناء الكلاب!

المصدر: البيان الالكتروني

يعرف عن الكلاب تعلقها بأبناء البشر ووفائها لأصحابها، لكن أن تشاركهم مهنهم فهذه مسألة فيها نظر.

قناة (ABC News) الأمريكية نشرت فيديو لكلب يؤدي وصلة غنائية على قارعة شارع في سلوفينيا على أنغام عزف آلة الساكسوفون.

الظاهر أن "الساكسوفوني" السلوفيني لم يجد شريكا من البشر لمرافقته في عزفه فوقع اختياره على هذا الكلب المطرب.

سلوفينيا أن يطلب شريكًا صوتيًا أفضل من هذا الكلب الداعر.