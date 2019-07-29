استقبال حافل لـ«الكينج»في ختام ليالي جرش

المصدر: جرش - خلود حوكل ورويترز

حظي المغني المصري، محمد منير، الملقب بـ«الكينج»، باستقبال حافل من مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن في دورته الـ34، حيث أحيا ختام الدورة أول من أمس، بأمسية أقيمت على المسرح الجنوبي للمدينة الأثرية محاطاً بحضور جماهيري كبير.

وقدم منير بانوراما لأبرز أغانيه، التي رددها على مدى نحو أربعة عقود منها «الليلة يا سمرا» و«عشق البنات» و«حبيبي لون الشوكولاته» و«حتى حتى» و«شمندورة» و«يا رمان» إضافة لأغنية «أنا بعشق البحر» للفنانة نجاة الصغيرة.

وفي مؤتمر صحافي سبق الحفل، قال منير: «أنا حاضر دائماً في الأردن، وكنت هنا بالعام الماضي، ولا تمر تقريباً ثلاث أو أربع سنوات إلا وزرت الأردن التي أكن لها كل الحب وأرتبط بها منذ سنوات طويلة».

وكان المغني الأردني جهاد سركيس سبق منير في اعتلاء المسرح الجنوبي، بينما شمل اليوم الختامي للمهرجان حفلاً آخر على المسرح الشمالي للأردنيتين نداء شرارة وكارولين ماضي.

تفاعل

وأحيا الفنان محمد عساف حفلاً غنائياً، ضمن فعاليات المهرجان أمام حضور غفير توافد لتحية عندليب فلسطين، وفاق 5 آلاف متفرج، لوحظ تنوعهم وتوزع خلفياتهم على مختلف الجاليات العربية، منهم من حضر مبكراً لحجز مكانه في المدرج الأعرق في العالم العربي لترقب عيونهم إطلالة نجم فلسطين والعالم العربي مرددين أغنيته، التي عبرت عن عشقه لجمهوره «مكانك خالي»، ومنهم من رفع عبارات الحب وصور النجم على صدورهم.

فيض المشاعر، التي قابل بها الجمهور عساف لم تتراجع طوال الحفل، فقد وقف الجمهور محيياً حتى أسدل الستار على الحفل الفني الكبير، مشاركين نجمهم في أداء كل الأغنيات التي قدمها على مدار ساعة ونصف الساعة.

ووسط تفاعل منقطع النظير من الجمهور، الذي بقي في المسرح حتى اللحظات الأخيرة، توج الفنان محمد عساف حفله الغنائي بأغنية عاطفية للمطربة الراحلة وردة، «احضنوا الأيام»، والمحملة بفيض من المعاني والمضامين.

عودة قوية

وفي حفل مميز آخر، أحيت سوبر ستار العرب، ديانا كرزون، واحدة من أجمل حفلات المهرجان وسط حضور، اكتظت به مدرجات المسرح الجنوبي، في حفل مثل عودة قوية للفنانة إلى ساحتها الأردنية.

وقوبلت الفنانة بترحيب حار من جمهورها، الذي رسم من مكانه على المدرجات أجمل لوحات التفاعل مع نجمته، في ليلة امتزج بها الغناء الوطني والرومانسية.

وتنقلت الفنانة ديانا كرزون ما بين الأغنيات الوطنية والرومانسية، لتقدم أغنية «العمر ماشي» وأغنية «إنساني ما بنساك»، لتعود وتقدم أغنية «راسك بالعالي» تلاها أغنية رومانسية «مش مسموح».

وحملت ليلة كرزون الجرشية أجمل العناوين لتمتزج بالمحبة وجمال المفردة والموسيقى العابقة بالطرب، لتتوج ليلة مميزة ضمن ليالي مهرجان جرش للثقافة والفنون.