أغنية تحول حفل زفاف إلى مجزرة في لبنان ومقتل المطرب

المصدر: البيان الإلكتروني

تحول حفل زفاف إلى مجزرة مروعة أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 3 آخرين بسبب موال أغنية في محلة الفيضة في يونين قضاء بعلبك بلبنان.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية، أن الحادثة وقعت بعد منتصف الليل ضمن حفل زفاف جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار خلال زفاف.

وأشارت المعلومات إلى أن الإشكال بدأ على خلفية موّال (أغنية) في حفل الزفاف، وفقاً للتقارير الإخبارية.

فيما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر للفنان علي ياسين وهو يغنّي في حفل زفاف يونين، قبيل وقوع الإشكال الدّموي الذي تسبّب بمقتله هو وشقيقه ومطلق النار.

بدأ الإشكال على خلفيّة إلقاء المطرب بيت عتابا لم يعجب الشاب طالب زعيتر الذي أطلق النار على المطرب وشقيقه، ما دفع بشبان الى إطلاق النار على طالب زعيتر الذي قتل على الفور.