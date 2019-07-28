ريهام سعيد تعود للشاشة بدون أذنين ونصف أنف

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، صورة جديدة لها معلنة عن موعد عودة برنامجها "صبايا الخير" بعد توقف استمر أكثر من شهر، نتيجة لأزمة صحية ألمت بها.

وكشفت ريهام عن إجرائها عملية جراحية دقيقة قامت خلالها بإزالة أنفها بالكامل وإعادة بناء أنف جديد لها عن طريق أخذ غضاريف من أذنيها.

وقالت عبر صفحتها الرسمية في تطبيق "انستغرام": "مش مصدقة إني راجعة شغلي صحيح من غير ودان ونص مناخير، بس ألف حمد وشكر، صبايا الأحد المقبل على قناة الحياة".

وخرجت سعيد بتصريحات مثيرة عن مرضها، قبل يوم من عودتها للظهور الإعلامي منذ أزمتها الصحية الأخيرة.

وبدأت ريهام سعيد، بنشر فيديو عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، شنت فيه هجوما حادا على الشامتين في مرضها، كما ردت على ما تردد بشأن "متاجرتها بالمرض".

وقالت إنها عانت من مرضها الحالي منذ 3 شهور، ولم تكن السبب في إعلام جمهورها به مؤخرا.

وأجرت الإعلامية المصرية مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "MBC مصر"، أعربت خلالها عن اندهاشها من اهتمام السوشيال ميديا بطبيعة مرضها أكثر من الاهتمام بحالتها الصحية، بجانب توجيه الاتهامات إليها بادعاء المرض.

ودافعت عن نفسها من الاتهامات التي ارتبطت بها من رواد "السويشال ميديا"، قائلة: "عيب إن الناس تتهمني أني بعمل شو، ماحدش بيبشر على نفسه بالمرض، الناس مالها بيا".

وكانت ريهام سعيد، أعلنت اليوم الخميس، نبأ سارا لكل متابعيها، متعلق بتطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها ستعود إلى تقديم برنامجها "صبايا" عبر شاشة فضائية "الحياة" المصرية، يوم الأحد، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من شهر. وشاركت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها، وعلقت عليها: "مش مصدقه إني راجعه شغلي صحيح من غير ودان و نص مناخير بس ألف حمد و شكر. صبايا الأحد القادم علي قناه الحياه. وحشتوني".