23 مليون مشاهدة لـ«أوان» في النصف الأول 2019

المصدر: دبي - البيان

إنجاز رقمي يضاف إلى قائمة نجاحات تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، بالتزامن مع إعلان إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، أرقام المتابعات التي حققتها منصة وتطبيق «أوان» الرقمية خلال النصف الأول من العام الجاري، في الوقت الذي تم دعم المحتوى الرقمي لمنصة وتطبيق «أوان»، مع بداية فصل الصيف، من خلال مجموعة من المسلسلات والأعمال الدرامية الحصرية والجديدة، والتي تنفرد المنصة والتطبيق الرقمي ببثها.

وحققت منصة «أوان» الرقمية إجمالي عدد مشاهدات وصلت إلى (23295414) متابعة ومشاهدة رقمية على مدار الأشهر الأولى من عام 2019، في الوقت الذي بلغ عدد المتابعين الأوفياء لمنصة وتطبيق «أوان» بشكل دائم، أكثر من (15573599) من (220) دولة من مختلف أنحاء العالم، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.

وفي هذه المناسبة، أكدت هبة السمت، مدير إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون، على نجاح تجربة منصة وتطبيق «أوان»، وقدرتها الفريدة في زمن وجيز على إحداث تطوير لافت في خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب التقليدية، حيث دأبت إدارة الإعلام الرقمي، وذلك من خلال تكيفها مع متطلبات قاعدة بيانات المتابعين والمشاهدين وتحليلها، على تسخير خبراتها وإمكاناتها، لتتمكن من قطع شوط بعيد، وتحقيق إنجاز متميز للارتقاء بهذه المنصة، لتصبح منصة رائدة من حيث إضافة المزيد من التطوير على المحتوى الترفيهي، والذي صاحبه تطوير تكنولوجيا التشغيل والبث عبر الإنترنت، لنوفر لمشاهدينا فرصة الاستمتاع بمجموعة من الخدمات الرقمية المتنوعة، التي تشمل: البث الحي لقنوات تلفزيون دبي الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب خدمة (Catch up TV) بمميزاتها التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والتي تتيح إعادة مشاهدة واستماع ما تم بثه خلال اليومين الماضيين، فيما تنفرد خدمة (Podcast) بالمزج بين البث الحي والمباشر، ومتابعة الفيديوهات الخاصة بالمواد الإعلامية لمؤسسة دبي للإعلام بقطاعاتها المتعددة، كما يمكن للجميع مشاهدة المواد الإعلامية التي تمت إعادة تصنيفها وتبويبها حسب فئات متعددة، تشمل البرامج والمسلسلات والأفلام السينمائية والترفيه وأعمال الكرتون وبرامج الطبخ والتغطيات والمناسبات الخاصة، إلى جانب الفيديوهات الخاصة من منصة «دبي بوست»، ومنصة «شوف» الخاصة بصحيفة البيان.

منصة رائدة

تعتبر منصة وتطبيق «أوان» الرقمية، التي أطلقها تلفزيون دبي بقنواته المتعددة في شهر رمضان من عام 2011، أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، توفر للجمهور العربي تجربة مشاهدة واستماع مجانية، من خلال باقة خدماتها الرقمية متنوعة، وبجودة عالية، في الوقت الذي تعتبر أكبر منصة (OTT) في الشرق الأوسط، لما تحتويه مما يزيد على 100 ألف ساعة فيديو وملفات صوتية، تتميز بأفضل تقنيات الاتصال والخدمات الذكية والرقمية والتصميم المرن، الذي يتجاوب مع جميع المتصفحات، سواء المكتبية أو الخاصة بالأجهزة الذكية واللوحية، بداية من الهواتف الذكية (أنظمة تشغيل «آي أو إس» و«أندرويد»)، مروراً بأنظمة البث التلفزيوني «آبل تي في»، وخدمة (التلفزيون الذكي من «سامسونغ»)، و«هيوماكس»، وصولاً إلى «كروم كاست من غوغل»، وغيرها من المنصات والتطبيقات الرقمية، فيما تعتبر «أوان» أول منصة فيديو تتوفر على ساعة «آبل» الذكية.

فئة جديدة

في الوقت الذي تم تحديث باقة المسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية، والتي تبث بشكل رقمي وحصري على «أوان»، بعد أن تم إضافة كافة حلقات هذه المسلسلات دفعة واحدةـ لمحبي هذه النوعية من الأعمال الفنية الرائدة، كما تم استحداث فئة رقمية جديدة، تحمل عنوان «صدى الماضي»، تتضمن مجموعة من المواد والبرامج التي تعود إلى فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، إلى جانب برامج وتسجيلات تعنى بكلاسيكيات الإذاعة وقديمها المتجدد، احتفاء بالقامات الفنية الكبيرة، وإحياء لذكرى شخصيات أدبية واجتماعية، أتحفتنا بفنها الجميل، الذي سيظل رمزاً للعراقة والبساطة والجمال.