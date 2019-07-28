عالم كريستال يستضيف سيرك رونكالي الألماني

المصدر: واتن (النمسا) - البيان

تستضيف حديقة عالم كريستال سواروفسكي مجموعة مختارة من مقطورات برنارد بول، المدير والمؤسس لسيرك رونكالي الألماني في واتن بالنمسا، حيث سيحصل الزوار على فرصة لا تتكرر لمشاهدة عروض السيرك الاستثنائية خلال شهري يوليو وأغسطس، إلى جانب التعرف إلى القصص المثيرة للمقطورات التاريخية القادمة من كولونيا. كما سينقل الفنانون والبهلوانيون والمهرجون والسحرة إلى الزوار نظرة فريدة من نوعها على ما يحدث خلف كواليس السيرك.

وفي السياق، فقد استطاع متحف عالم كريستال سواروفسكي في واتن بالنمسا، الذي زاره أكثر من 14 مليوناً منذ افتتاحه في عام 1995، أن يحول الكريستال إلى تجربة حية تتغير باستمرار ويتم إعادة تشكيلها للزوار على مسافة 7.5 هكتارات، ويقدم العالم الخيالي مزيجاً فريداً من الفن المعاصر والقرون الماضية، بالإضافة إلى الطبيعة الساحرة وبرامج فعاليات لجميع الأعمار على مدار السنة.

تقنيات متطورة

وفيما يتعلق بالشراكة القادمة مع عالم سواروفسكي، يقول برنارد بول: «عندما تجمع العقول الخلاقة طاقاتها، يتم صنع نتائج هائلة. إن الحديقة بالفعل مكان خيالي، فإذا مررت فيها وشاهدت مقطورات السيرك والعروض البهلوانية وممارسي السحر من حولك لن تنسى هذه التجربة أبداً.

إلى جانب استخدامنا لأحدث التقنيات التكنولوجية عبر تقنية الهولوغرام ثلاثية الأبعاد لتقديم عروضه، بالتعاون مع شركة أوبتما التي طورت أجهزة عرض التقنية في عام 2018، خيولاً تدور حول حلقة السيرك، وعندما تختفي تحل سمكة عملاقة محلها.

وبعد ذلك يظهر فيل يقترب من الجمهور ويؤدي مشهداً معتاداً وهو الوقوف على قدميه الأماميتين. ويحصل مشاهدة عروض الهولوغرام على المتعة ذاتها التي يحصلون عليها عندما يشاهدون العروض التقليدية.

أفكار مستقبلية

وأضاف بول أن سيرك رونكالي يتميز بتمسكه بالتاريخ ودمجه بالأفكار المستقبلية، وبكونه يتبع النمط الساخر من الأساليب العصرية. وبهذه الطريقة تخلق عروضنا توازناً مثالياً بين الماضي والمستقبل.

ويعود نجاحنا على العديد من الموضوعات، والأفكار الإبداعية لصنع تجربة لا تنسى للجمهور، فالدخول إليه يشابه السفر إلى عالم مسالم لا يحكمه الوقت ويعيش فيه الجميع بتناغم بعيداً عن الفوضى.

وفي سيرك رونكالي كل شيء يحمل قصة مثيرة ترجع الذكريات إلى الحياة. فكل ما تراه العين يجري بسلاسة كأنه مشهد سينمائي، وهذا ما حلمت بتقديمه فنحن نصنع قصصاً خيالية ممتعة ولكنها ليست سطحية.

تجارب

يوضح برنارد بول أن السيرك الألماني هو واحد من التجارب الفنية الفريدة من نوعها في عالم كريستال سواروفسكي هذا الصيف عبر تكلفة دخول تبلغ 19 يورو للبالغين، وساعات العمل من الثامنة والنصف صباحاً حتى السابعة والنصف مساءً.