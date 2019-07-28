«إكسبوجر 2019» ينطلق 19 سبتمبر

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أمس، انطلاق الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، 19 سبتمبر المقبل، ويستمر لمدة 4 أيام في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة نخبة من المصورين العرب والعالميين، الذين يقدمون طيلة أيام المهرجان، سلسلة متنوعة من ورش العمل والجلسات الحوارية والتدريبية، تتناول أسس التصوير ومهاراته وتقنيات فنون الصورة.

ويتناول المهرجان هذا العام، العديد من الموضوعات التي تبرز قضايا الحروب والأزمات التي تواجه العالم، وأثرها في الإنسان، ضمن رسالة المهرجان في نشر الوعي بالقضايا البشرية، والمساهمة في دفع عجلة التغيير نحو تحقيق الرفاه للمجتمعات والتصدي للتحديات.

نشر الوعي

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، حرص المهرجان الدولي للتصوير، على نشر الوعي بالقضايا الإنسانية والموضوعات المختلفة، وبدور الصورة ومساهمتها بالتغيير والتطوير، مشيراً إلى أن المهرجان يواصل في دورته الرابعة، دعم أصحاب الإبداعات، وتجسيد لحظاتهم المتميزة، والاحتفاء بها، ضمن مشهد يمتاز بتنوع الثقافات.

وتأتي الدورة الجديدة من المهرجان الدولي للتصوير، ضمن 4 سياقات متمثلة في عناوين رئيسة، وهي «صوّر روعة المغامرة»، التي توثّق اللحظات التي تمرّ على المصور في رحلة بحثه عن لقطات جديدة ومتميزة، وتشرع أبواب الخيال على عوالم وجماليات استثنائية، تمنح المتلقي فرصة جديدة لعيش تجارب مغايرة.