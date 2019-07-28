مخرجون كبار في «سراييفو السينمائي»

المصدر: سراييفو- رويترز

قال مدير مهرجان سراييفو السينمائي: إن بعضاً من أكبر مخرجي الأفلام في العالم، ومنهم المكسيكي اليخاندرو إيناريتو الحائز الأوسكار مرتين، سيعرضون أفلامهم في النسخة الخامسة والعشرين للمهرجان، التي تقام في أغسطس.

وكانت مجموعة من المولعين بالسينما أسسوا المهرجان في عام 1995 كونه تحدياً لحصار قوات صرب البوسنة لمدينة سراييفو طوال 43 شهراً، ويعد الحدث أكبر مسابقة سينمائية في منطقة تمتد من فيينا وحتى إسطنبول.

وسيحتفل المهرجان بذكراه السنوية هذا العام بجلب مجموعة من الأسماء الكبيرة في السينما ليعرضوا تجاربهم على المحترفين الشبان.

وقال ميرساد بوريفاترا مدير المهرجان في مقابلة مع «رويترز» «منذ أطلقنا المهرجان وهدفنا الرئيسي هو أن نصبح منصة قوية تكتشف وتدعم وتروج لأصحاب المهارات بالمنطقة».

وسيقيم المهرجان 53 فيلماً في أربعة أقسام خلال الفترة بين 16 و23 أغسطس.

وسيرأس لجنة التحكيم المخرج والكاتب السويدي روبن أوستلوند، الذي حصل فيلمه «الميدان» (ذا سكوير) على جائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان في عام 2017.