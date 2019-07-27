الحزن يُخيّم على حسابات التواصل الاجتماعي للنجوم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدا الحزن مهيمناً على معظم حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حداداً على رحيل الرئيس التونسي محمد الباجي قايد السبسي، والإعلامية صابرين بو رشيد، وكذلك الفنان المصري فاروق الفيشاوي، الذين نعوه جميعاً بكلمات مؤثرة، حيث شهدت جنازته، أول من أمس، مشاركة عدد كبير من زملائه من صناع الدراما والسينما، يتقدمهم نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ورئيس المركز القومي للسينما، خالد عبد الجليل، في المقابل، رفع النجوم أكف الدعاء بالشفاء للإعلامية الكويتية فجر السعيد، وزميلتهم ماغي بوغصن، في وقت غرد فيه البعض خارج السرب، للترويج لأعمالهم وحفلاتهم الغنائية، التي تشهد عادة في فصل الصيف، نشاطاً عالياً.

تمنيات

ورغم تكرار قيامها بفتح النار على معظم نجوم الفن والغناء في المنطقة العربية والخليجية، وتعودها على شن الحروب ضدهم، الأمر الذي أدى إلى تأرجح علاقتها معهم، إلا أن معظم تغريدات النجوم، جاءت حاملة للدعاء بالشفاء العاجل للإعلامية فجر السعيد، التي دخلت أخيراً المستشفى إثر تعرضها لنزيف حاد، أدى إلى توقف قلبها أثناء إجراء عملية جراحية.

المطالع لتغريدات النجوم، يشعر أنهم تجاوزا حالة الحروب والهجمات النارية التي تعودت فجر السعيد أن تشنها ضدهم، وعلى رأس هؤلاء وقفت الفنانة الإماراتية أحلام التي نشرت على حسابها في «تويتر» صورة لفجر السعيد، علقت عليها: «يا رب اشفها شفاء لا يغادر سقماً، استودعتك الرحمن اللي عينه لا تسهى ولا تنام أمنتكم ادعوا لها»، ونشر الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية عبر حسابه على «فيسبوك» صورة لها علق عليها: «الإعلامية الكبيرة والصديقة العزيزة فجر السعيد كل الأمنيات والتمنيات القلبية بالشفاء العاجل، وعودتك السريعة لكل محبيكِ اللهم تقبل منى دعائي ورجائي يا رب العالمين»، فيما طالبت الفنانة أصالة جمهورها بالدعاء لفجر السعيد بأن يشفيها الله ويعافيها ويخرجها من هذا الضيق. كما نشرت الفنانة عبير صبري على «انستغرام» صورة لفجر، متمنية لها الشفاء.

دعاء

النجوم رفعوا أكف الدعاء بالشفاء العاجل للفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، التي أجرت هي الأخرى عملية جراحية في الدماغ لاستئصال ورمٍ حميد، وتكلّلت العملية بالنجاح، ولا تزال ماغي في إحدى مستشفيات بيروت، تخضع لرعاية مركّزة، وكانت ماغي قد اكتشفت قبل سنوات وجود ورم في الرأس، إلا أنّ الفحوصات أثبتت أنّه ورم حميد، ولم يكن يحتاج إلى استئصال بسبب صغر حجمه، وكانت تخضع سنوياً لصور للرأس لتبيان حجم الورم، إلى أن قرر الأطباء إجراء الجراحة لها.

نعي

من جهة ثانية، نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على حسابها في «انستغرام» صورة تجمعها مع الرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قايد السبسي، وكتبت عليها معلقة: «رحم الله الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، الذي بخسارته، خسر العالم العربي ولبنان كما تونس، قائداً حكيماً ورجل فكر وقامة ليبرالية شامخة.. المجد للكبار الذين تبقى بصماتهم الذهبية في تاريخ الأمم من جيل إلى جيل»، الرومي لم تكن الوحيدة التي نعت الرئيس التونسي الراحل، فقد شاركها أيضاً عدد كبير من النجوم العرب.

خارج الأحزان

تغريدات أخرى خارج الأحزان، قدمها الفنان السعودي راشد الماجد، الذي كشف عبر صفحته على «انستغرام» عن موعد حفلته المقبلة في لندن، التي ستكون في 20 أغسطس المقبل، ويرافقه فيها وليد الشامي، حيث تأتي هذه الحفلة، ضمن حفلات صيف لندن، التي تنظمها سنوياً شركة روتانا، في العاصمة البريطانية لندن، بينما نشرت الفنانة عبير نعمة التي تتنقل بين المدن العربية إحياء للأغنية العربية، على «انستغرام» مقطعاً مصوراً لها، تحيي فيه جمهورها، وتدعوه إلى متابعة حفلها في مهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث وقفت بالأمس على خشبة المسرح الشمالي.

مشاركة عبير في جرش، جاءت بعد إطلالتها الأخيرة في سوريا، حيث أقامت هناك حفلاً غنائياً، ونشرت على حسابها صورة تجمعها مع جمهورها، وقالت: «هذه الصورة تسوى الدنيا.. ملونة ومزينة بوجوه كلها حب وحياة، أحباء وغاليين حضروا الحفل، أشعر أن عندي في قلوبكم ألف بيت وبيت».