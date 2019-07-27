«نسبية» أينشتاين لا تزال صامدة

المصدر: واشنطن - د ب أ

كشف بحث نشر الخميس في مجلة العلوم «ساينس» أن نظرية ألبرت أينشتاين في النسبية العامة صمدت أمام أقسى اختبار لها حتى الآن.

وقال فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا (لوس أنجليس)، إن بحثهم هو أشمل اختبار للنسبية العامة بالقرب من الثقب الأسود العملاق الموجود في مركز مجرتنا، درب التبانة.

وقالت أندريا جيز، أستاذة الفيزياء وعلم الفلك في الجامعة والقائدة المشاركة في البحث إنه: «حق أينشتاين، على الأقل في الوقت الحالي».

ولكن جيز قالت أيضاً إن نظريته «تظهر بالتأكيد ضعفاً» لأنه لا يمكنها أن تفسر الجاذبية بشكل كامل داخل الثقب الأسود.

وقالت جيز في بيان صحافي صادر عن الجامعة «في مرحلة ما سنحتاج إلى تجاوز نظرية أينشتاين إلى نظرية أخرى أكثر شمولاً للجاذبية تشرح لنا ماهية الثقب الأسود».