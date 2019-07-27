جانب شرير من درب التبانة

المصدر: دبي - عمر حرزالله

كشفت صورة جديدة مذهلة أن «درب التبانة» كان لديه جانب شرير في شبابه، حيث تمكن من التهام مجرة قزمة أصغر حجماً قبل 10 مليارات سنة.

وابتكر علماء من معهد أوستروفيسكا الفلكي في جزر الكناري وفقاً لـ«ديلي ميل» صورة كونية جديدة تظهر أصل مجرة درب التبانة قبل أن تلتهم مجرة أصغر حجماً تدعى «غايا إنسلودس» نتيجة لتصادم المجرتين.

وعلى الرغم من أن العلماء يدركون أن المجرتين اندمجتا في السابق، إلا أنه تم مناقشة الجدول الزمني لحدوث التصادم وما تلاه. وبفضل البيانات الدقيقة عن عمر النجوم التي جمعتها مركبة الفضاء الأوروبية «جايا»، تمكن الفريق من إنشاء رسم بياني يوضح التوزيع العمري للنجوم والهالة الداخلية لدرب التبانة، ما أتاح لهم تحديد زمن الاندماج.