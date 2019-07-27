سجال تلفزيوني حول «تشيرنوبل»

المصدر: موسكو - البيان

انتشر على شبكة الإنترنت إعلان تشويقي للمسلسل التلفزيوني الروسي الجديد «تشيرنوبل»، وهو من إنتاج ستوديو «أمالغاما» السينمائي الروسي، من بطولة، إيغور بيترينكو، وناديجدا ميخالكوفا، وألكسندر فيوكتيستوف.

فيما عرض في مايو الماضي في دور السينما الغربية المسلسل السينمائي الأمريكي البريطاني بالعنوان نفسه ببطولة إيميلي ووتسون، ستيلان سكارسغارد، جاريد هارس وغيرهم. وهو ما ينظر إليه الروس باعتباره نوعاً من الدراما الدعائية التي تشوه حقيقة الحادث النووي في محطة «تشيرنوبل» الكهروذرية في أبريل عام 1986 في الاتحاد السوفيتي (أوكرانيا حاليا). وأصبح أكثر المسلسلات السينمائية شعبية بتصنيف بوابة IMDb الإلكترونية السينمائية.

وقد تم عرضه لأول مرة في الولايات المتحدة في 6 مايو 2019، وفي المملكة المتحدة في 7 مايو 2019. وقد تلقى إشادة شديدة من قبل نقاد التلفزيون.

وعلاوة على ذلك فمن المخطط له أن يعرض نهاية العام القادم فيلم سينمائي روسي آخر من إخراج السينمائي الروسي المعروف دانيلا كوزلوفسكي، يروي قصة المتطوعين الذين شاركوا في إزالة آثار الحادث في محطة «تشيرنوبل» الكهروذرية.