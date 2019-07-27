بالفيديو.. تدشدش رأس زوجها بكمبيوتر محمول على متن طائرة

المصدر: البيان الالكتروني

قالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على مسافرة أمريكية عبر "أمريكان ايرلاينز"، بعد اطلاعها على شريط فيديو مصور بالهاتف المحمول وهي تضرب زوجها بحاسوبها المحمول، بينما كانت رحلتهما على وشك الإقلاع من مطار ميامي الدولي في طريقها إلى لوس أنجلوس.

شريط الفيديو، الذي التقطه أحد الركاب، يظهر أن امرأة، قالت الشرطة أن اسمها تيفاني ماكميلور، تضرب زوجها بالكمبيوتر المحمول بعد جدال عقيم بينهما.

ويمكن سماع في مقطع الفيديو، المرأة وهي تهدد زوجها بينما تحاول مجموعة من القائمين على الرحلة احتواء الموقف، حيث نبه أحدهم ماكليمور إلى أن طفلاً صغيراً يجلس خلفكما.

وقال الزوج لزوجته قبل أن يطلب منه الابتعاد عنها والانتقال إلى مقعد آخر "أنت خارجة عن السيطرة"، وبينما كان يهم لتغيير المكان، ضربته زوجته بالكمبيوتر المحمول على رأسه.

وقال مسؤولون في المطار إنه لم يتم تسجيل أي إصابات خطرة أثناء الحادث، وتم إنزال الزوجين من الطائرة في نهاية المطاف.

ونقلت ABC news uk hgav'm أن زوج ماكميلور لم يرغب في توجيه اتهامات لزوجته وفتح بلاغ ضدها، وأن شرطة الطيران أقلته نحو وجهته في رحلة لاحقة لكنها رفضت الحجز لزوجته "الشمطاء".

وقد شكرت "أمريكان ايرلاينز" كل من ساهم في نزع فتيل الصراع بين الزوجين، وتمنت لهم رحلة آمنة وهادئة نحو وجهتهم.