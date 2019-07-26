وفاة الفنانة المصرية فوزية عبد العليم

المصدر: البيان الالكتروني

غيب الموت الفنانة المصرية فوزية عبد العليم بعد صراع استمر سنوات مع المرض، لترحل الفنانة التي لم تقم بدور البطولة ولكن أدوارها الصغيرة ظلت عالقة في أذهان الجميع.

وجسدت الفنانة الراحلة، العديد من الشخصيات، حيث كانت تظهر بأدوار بسيطة ولكنها قادرة على الدخول إلى قلوب المشاهدين بأفعالها الكوميدية. ومن اهم مشاركتها كانت في فيلم جاءنا البيان التالي،وفيلم "صاحب صاحبة".

وأعلنت الدكتورة نيفين خليفة ابنة الفنانة الراحلة عن خبر وفاة والدتها، ونعتها بكلمات مؤثرة عبر حسابها على "فيسبوك" مؤكدة أن السيدة التي أسعدت الملايين بفنها رحلت، وهي أيضا السيدة التي لم تبخل بوقتها وتربيتها على أبنائها،بحسب العربية نت.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مع رحيل الفنانة المصرية التي اشتهرت بتقديم دور السيدة العجوز، وقدمت العديد من الأدوار الشهيرة في السنوات الأخيرة.

ونعاها محمد هنيدي عبر السوشيال ميديا قائلا "مع السلامة يا أم جاد" في إشارة للدور الذي لعبته في فيلم."صاحب صاحبة" بصحبة الفنان أشرف عبد الباقي،

كما أنها شاركت هنيدي بدور آخر في فيلم "جاءنا البيان التالي"، حيث جسدت دور والدة سليمان عيد في الفيلم.