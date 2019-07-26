فيديو .. فاروق الفيشاوي يتحدث عن الموت قبل وفاته

المصدر: البيان الإلكتروني

حل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ضيفاً في حوار تليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي، أكد خلاله أنه لا يخشى الموت أو المرض، وسبب ذلك هو قناعته بأن الموت علينا حق، ومن لم يمت بالسرطان مات بغيره، ومن لم يمت بالقلب مات بغيره، مضيفًا: "اه اتخض من إصابتي بالمرض ولكن في نفس الوقت أكون قويا وأواجهه بكل طاقتي، بمعنى إني لما أدخل غرفة العمليات ويستلمني طبيب وأكون مش موجود في الدنيا من البنج، فإذن دخل قلبي الاطمئنان فأنا قوي.. لأن الخوف لن يغير شيئا من الواقع والقدر".

وأوضح الفيشاوي أنه منزعج بشدة من إعلانات السرطان، التي تُعرض في التلفزيون، وتسبب الألم لكل مصاب، وتخطف منا الأمل، لذا يقوم بإغلاق التلفزيون فوراً.

حلقة فاروق الفيشاوي كانت مليئة بالتصريحات الجريئة، فقد تحدث عن لحظة معرفته بالإصابة، وأكد أن الطبيب قال له: "أنت مريض سرطان"، فقال له فاروق: "برد يعني!"، فأخبره الفيشاوي بأنه سيتعامل معه باعتباره نزلة برد.

يذكر أن فاروق الفيشاوي نُقل للمستشفى خلال الأيام الماضية، ودخل في غيبوبة كبدية، وتوفي إكلينيكياً قبل الإعلان عن وفاته بساعات.

وبدأ الفنان الراحل نشاطه الفني في سبعينات القرن الماضي وشارك في عشرات الأفلام والمسلسلات. ومن أبرز أفلامه "المشبوه" أمام عادل إمام عام 1981.

ولد الفيشاوي في إحدى قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية 5 فبراير عام 1952 لأسرة غنيه جدا مكونة من أبوين و5 أشقاء. توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد.

شارك في أكثر من 130 فيلما وعملا دراميا، منها القاتلة، والطوفان، والرصيف، ومطاردة في الممنوع، وغدا سأنتقم، وحنفي الأبهة، ولا تسألني من أنا، وسري للغاية، ونساء خلف القضبان، وقهوة المواردي، والمرأة الحديدية، وفتاة من إسرائيل، والفضيحة، وديك البرابر.