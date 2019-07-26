(فيديو) فضول طفل.. وإهمال أم

المصدر: البيان الالكتروني

جرف حزام نقل الأمتعة المتحرك بمطار أتلانتا الأمريكي طفلا في الثانية من عمره بعد أن تمكن من الافلات من مراقبة أمه.

وقد قام الطفل بدورة كاملة على الحزام المتحرك بمفرده لمدة 5 دقائق، ليسترجع في الأخير من طرف مراقبي الأمتعة، وينقل إلى المستشفى بعد إصابته بكسر في يده بحسب قناة (BFMtv) الفرنسية.

وقالت أمه بعد نجدته لقناة (ABC news): "أنا ممتن لأنه على قيد الحياة".