«مركز زايد لعلوم الصحراء» ينعش الصيف بورش تفاعلية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

انطلقت أخيراً فعاليات البرنامج الصيفي لمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في حديقة الحيوانات في مدينة العين الخضراء، والذي يقدم في مجمله باقة من الأهداف الملهمة والراقية، والتي تزخر بالكثير من الأنشطة التي تجمع بين الترفيه والتعليم والتثقيف، بحيث تشعل حماس المشاركين مع برامج متنوعة تحفل بالمتعة والشغف والتشويق، وتقدم مهارات متعددة تتناغم مع اهتمامات الجيل الحالي، وتتنوع بين شتى الجوانب وتستهدف في مجملها تنمية الوعي وتغذية المدارك بألوان المعرفة والثقافة والعلوم الحياتية، ويقدمها نخبة من المدربين المحترفين في مختلف مجالات الابتكار والإبداع وفنون الحياة.

وقالت منيرة جاسم الحوسني مدير إدارة مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء: «لم تُسخر فعاليات البرنامج الصيفي لمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء لغرض التسلية أو الترفيه فقط، وإنما لاحتواء المشاركين بتحفيز التفكير الإبداعي، والحرص التام على غرس المبادئ والقيم التي تنمي جانب الولاء والانتماء لهذا الوطن حتى يكونوا لبنات صالحة في المجتمع، تسهم في رقيه وازدهاره، كما يكسبهم المركز معارف جديدة ومهارات المشاركة الإيجابية والعمل الجماعي وتنمية المواهب الكامنة لديهم، كما يحفل المركز بباقة أخرى من البرامج التراثية وأنشطة التدوير والاستدامة والقراءة».

وأعرب المشاركون في فعاليات البرنامج الصيفي لمركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء عن سعادتهم بمشاركتهم في المخيم الذي يهدف من وجهة نظرهم إلى إنشاء بيئة مناسبة تلبي احتياجات الأطفال عموماً، بحيث تتوافق مع تطلعاتهم وتعزز مهاراتهم في شتى المجالات، من خلال إطلاق فعاليات منوعة وهادفة.