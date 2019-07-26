برنامج دبي الدولي للكتابة يختتم ورشتي الترجمة والقصة القصيرة

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ضمن ورش عمل «برنامج دبي الدولي للكتابة» في إمارة دبي، الورشة الثالثة في مجال الترجمة، والورشة الثالثة بمجال القصة القصيرة، وذلك ضمن خططها لإعداد وصقل أجيال من المبدعين العرب في كل مجالات الكتابة والفنون الأدبية.

وشارك 9 متدربين في ورشة عمل الترجمة التي قدمها المدرب كامل يوسف، حيث تم خلال الورشة مناقشة المشاريع المقترحة مع المشاركين، وتسليط الضوء على الترجمة باعتبارها نسقاً معرفياً مميزاً. كما تم طرح المشكلات التي تواجه المترجم المتصدي للترجمة الإبداعية، وسبل التمييز بين عناصر اعتماد الترجمة كعلم أو كفن، كما عرَّفت الورشة المشاركين على أساليب ترجمة المواد المتخصصة. وشهدت ورشة القصة القصيرة مشاركة 11 متدرباً، وقدمها المدرب إسلام أبوشكير، حيث امتدت 4 أشهر، وناقشت مفهوم الدراما في الفن والأدب، والفرق بين القصة والرواية، إلى جانب الشخصيات في القصص وتحديد ملامحها، واختيار الشخصية في نموذج قصصي وتحليلها والتعرف إلى اللغة والمكان في القصة وعلاقته بالشخصية.

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وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن تطوير قدرات ومواهب الشباب العربي هو أحد أهم أهداف المؤسسة منذ انطلاقها، ومن خلال «برنامج دبي الدولي للكتابة»، نجحت في تخريج عدد كبير من الكتَّاب والأدباء العرب في شتى المجالات، الذين تجاوز عددهم 100 حتى الآن، ونحن فخورون بالنتائج التي تحققت، حيث أصبحت معظم مؤلفاتهم متاحة في المكتبات، ونال بعضها جوائز مرموقة مثل: «جائزة الشيخ زايد للكتاب»، و«جائزة العويس للإبداع»، و«جائزة الإمارات للرواية»، كما تصدرت بعض الكتب قوائم «الأكثر مبيعاً» في الأسواق.

وأضاف: أسهمت عوامل عدة في نجاح (برنامج دبي الدولي للكتابة) وتحقيق أهدافه، أهمها توفير نخبة من المدربين الأكفاء لتدريب المشاركين، وتقديم برامج تدريبية متكاملة ومكثفة لهم لتعلم أساليب ومهارات الكتابة، فضلاً عن طباعة ونشر مؤلفاتهم؛ سواء في مكتبة دبي الرقمية أو المعارض والمكتبات حول العالم. ومن هنا نوجه الدعوة لكل الموهوبين للانضمام لورش البرنامج التي تشكِّل الطريق الأمثل لكل موهوب وكاتب عربي يحتاج إلى صقل موهبته. وفي ختام الورش كرَّم المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، المشاركين في ورشة القصة القصيرة ومدرب الورشة إسلام أبو شكير.