80 تجربة يتيحها متحف الغموض لزواره في صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن «متحف الغموض» إحدى وجهات دبي الترفيهية الفريدة، الواقعة على «السيف» الواجهة المائية المطلة على خور دبي التي تقدمها «مِراس»، عن برامجه الصيفية المميزة، والتي تتيح للضيوف فرصة خوض أكثر من 80 تجربة يضمها المتحف.

ويتضمن العرض الأول المُتاح لغاية 31 يوليو حسوماً على التذاكر العادية، التي تم حجزها مسبقاً بواسطة الموقع الإلكتروني للمتحف، أما العرض الثاني فيتيح للضيوف الحصول على تذكرة مجانية عند شرائهم لتذكرة بين الساعة 10 صباحاً و2 ظهراً، وهو متوافر في طوال شهر أغسطس باستثناء عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.

ويمكن للزوار دخول العديد من المعارض المميزة في المتحف، بما فيها تجربة «النفق الدوار»، و«الكرسي العجيب»، و«غرفة إميس» وغيرها.