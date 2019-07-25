شاهد.. طفلة "تخرق" برتوكول الكرملين وترقص أمام بوتين

المصدر: البيان الالكتروني

يتداول على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة روسية جذبت اهتمام الحاضرين في اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع عائلات متضررة من الفيضانات في مقاطعة إركوتسك وسط روسيا.

و"خرقت" برتوكول الكرملين وبدأت بالرقص وسط الجلسة بينما كان بوتين يتناقش مع أفراد العائلات المتضررة من الفيضانات حول سبل إعانتهم، بحسب روسيا اليوم.