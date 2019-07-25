فيديو .. سيارة بركابها تدفن تحت الأرض بالمغرب

المصدر: وكالات

قالت السلطات المحلية اليوم الخميس إن عمليات بحث جارية لإخراج سيارة فان دفنت بركابها نتيجة انهيار أرضي حدث بعد أمطار غزيرة في جبال أطلس جنوبي مدينة مراكش بالمغرب.

وقع الحادث مساء أمس الأربعاء في منطقة أسني. وقال شهود إن السيارة كانت تقل ركابا من الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كيلومترا جنوبي الرباط.

وقالت السلطات إن الانهيار الأرضي خلف كومة من التراب والطين بارتفاع 20 مترا أغلقت الطريق الجبلي. ولم تذكر تفاصيل عن عدد الركاب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المعتقد أن ما بين 16 و20 شخصا كانوا بالسيارة.