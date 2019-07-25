«ثقافة وسياحة أبوظبي» الأفضل ضمن جائزة أسترالية

المصدر: أبوظبي - البيان

فازت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بجائزة «أفضل دائرة سياحية» للعام، ضمن «جوائز النساء في قطاع السياحة» الأسترالية، بالتزامن مع الأصداء الإيجابية للجولة الترويجية التي نظمتها الدائرة مؤخراً، بالتعاون مع «الاتحاد للطيران» في 3 مدن أسترالية.

وتكتسب هذه الإنجازات زخماً إضافياً بالظهور الإعلامي المميز للوجهة السياحية في البرنامج التلفزيوني الأسترالي الشهير «بيوت وحدائق أفضل»، في حلقتين سجلهما الشهر الماضي 4 من مقدمي البرنامج في العاصمة الإماراتية. وتسلّم وفد يمثل الدائرة الجائزة خلال حفل توزيع «جوائز النساء في قطاع السياحة» الذي أقيم أخيراً في سيدني. وتنظم مجلة «ترافيل ويكلي» هذا الحدث سنوياً بحضور عدد كبير من العاملين بقطاع السياحة من جميع أنحاء أستراليا.