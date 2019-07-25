ياني ينشر الفرح في بيروت

المصدر: بيروت - رويترز

خطف الموسيقي العالمي ياني مدينة بيروت إلى عالم حالم، ورمى على لياليها رداء السكينة، محولاً مهرجان (أعياد بيروت) مساء أول من أمس إلى ليلة عيد ساحرة.

ومن خلف البيانو وعلى مسرح ازدان بإضاءة خافتة قدم ياني مقاطع موسيقية أغرقت المدينة في أجواء رومانسية مست الوجدان. وتجلت مهارة ياني الموسيقية عندما عزف بيدين اثنتين على اثنين من آلات البيانو الموضوعتين على المسرح منقلاً أنامله بين هذه وتلك بأسلوب مبهر. وعزف ياني لجمهوره اللبناني مقاطع موسيقية جديدة وأخرى قديمة وبينها معزوفته الشهيرة «حتى آخر لحظة» (أنتل ذا لاست مومنت).

وما بين مقطوعة وأخرى كان ياني يتوجه إلى الجمهور بعبارات تحمل نفحات إنسانية، ووجه خلال الحفل الذي امتد ساعتين رسالة عنوانها (الإنسان)، مؤكداً «أننا لسنا وحدنا، فالأرض كبيرة جداً، وكلنا روح واحدة، ومهما نفعل يؤثر على أرضنا الأم، مهما نفعل للأرض يرتد علينا وعلى الآخرين».

وكرر جملته الشهيرة: «لن أفقد أبداً إيماني بالإنسانية وقدرتنا على التغلب على أي شيء يقف في طريقنا». وأقبل على الحفل جمهور من لبنان وخارجه ملأ المقاعد، ما اضطر إدارة المهرجان إلى زيادة سعة المسرح.

بدأ ياني العزف على آلة البيانو وهو في سن السادسة رافضاً أخذ أي دروس في العزف، ثم سافر للدراسة في الولايات المتحدة، وبعد تخرجه انطلق في تأليف موسيقاه الخاصة، وأصدر أول ألبوم شخصي في 1980.