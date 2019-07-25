«رد هوت تشيلي» بأبوظبي في سبتمبر

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي إطلاق أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يتضمن سلسلة من الفعاليات التي تستمر على مدى 7 أيام في سبتمبر المقبل، وفي مقدمتها حفل مميز لفرقة «رد هوت تشيلي بيبرز» في أول ظهور لفرقة الروك الأمريكية الشهيرة في دولة الإمارات.

ويأتي أسبوع أبوظبي للتحدي في وقت تشهد فيه العاصمة الإماراتية أبوظبي نمواً متواصلاً على صعيد الوجهات الترفيهية الرائدة، وبما بتكامل مع العديد من المفاجآت الترفيهية والفعاليات الرائعة التي تتيحها أبوظبي لزوارها، حيث ينتظرهم أسبوع كامل من العروض الترفيهية الشاملة، والتي تتيح التعرف على البيئة السياحية المتطورة التي تتميز بها الإمارة.

وحرصاً من الدائرة على توفير المزيد من الأجواء الرائعة والاستثنائية للزوار المحليين والوافدين من خارج الدولة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي والأجواء المحيطة بمنافسات UFC 242، يجري تنظيم حفل موسيقي لفرقة «رد هوت تشيلي بيبرز» يوم 4 سبتمبر المقبل، في قاعة «ذا آرينا» التي يجري تشييدها حالياً في جزيرة ياس خصيصاً لإقامة منافسات UFC 242. وسيجري تنظيم حفل مميز آخر يوم 5 سبتمبر المقبل، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقاً.

وكانت الفرقة الشهيرة بأسلوب البانك قد أحيت حفلها الأول في القاهرة عند سفح الأهرامات في مارس الماضي، وهي تعد من أكثر فرق الروك رواجاً حول العالم، حيث باعت أكثر من 80 مليون نسخة من ألبوماتها، وقد حصلت على 7 جوائز جرامي.

وانسجاماً مع أسبوع أبوظبي للتحدي، تتواصل الأجواء الاحتفالية والترفيهية في جميع أنحاء العاصمة، حيث تشرف الدائرة على مجموعةٍ من الحفلات الشاطئية، وعروض البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات في الأندية الشاطئية المعروفة، والفنادق، ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية وغيرها.