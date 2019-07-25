ورشة تثقيفية عن الابتكار في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

نظمت منصة 2071 التابعة لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ورشة تثقيفية عن الابتكار، قدمها المبتكر الإماراتي أحمد الحنطوبي، ضمن أنشطة الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات وعلى هامش مهرجان قيّظ في الفجيرة.

وذلك في مركز الفجيرة للشباب، بحضور حياة الحمادي الأمين العام للجمعية مديرة منصة 2071، وجمهور كبير من شباب الفجيرة. استهدفت الورشة، جمهور الشباب من الفئة العمرية من 15 حتى 35 سنة، بهدف التعرف إلى الخطوات المهمة، التي تقود للابتكار العلمي والإبداع الثقافي.

وبالتالي الوصول إلى الهدف المنشود في التقدم الحضاري لدولة الإمارات وخلق مستقبل أفضل للوطن، خاصة أن القيادة الرشيدة تولي الشباب المبتكر والمخترع أهمية خاصة كونهم ركيزة المجتمع، وطاقته المتجددة، والمحرك الدائم للابتكار والتنمية، والعمود الفقري لبناء الوطن.

وتطرق الحنطوبي خلال الورشة إلى محاور عدة، شملت أهمية الابتكار ومدخلاته وأدواته وآلية العمل به، فضلاً عن نقاط القوة والضعف في شخصية المبتكر، وتطوير القدرات الذهنية في التفكير والتصميم، واختتم الورشة بتدريب عملي على التفكير الإبداعي من خلال الألعاب التفاعلية. بدورها، أوضحت حياة الحمادي أن الورشة جاءت في إطار سعي جمعية الفجيرة الثقافية الدائم نحو تعزيز منهجية الابتكار والإبداع بين أفراد المجتمع وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحث على جعل الابتكار في الإمارات ثقافة حياة وأسلوب عمل وميزة تنافسية تعزز استدامة الدولة وتميزها في شتى المجالات.