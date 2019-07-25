إعلام العالم يتغنّى بوجهـات دبي السياحية ومعالمها

المصدر: دبي - سيد صالح

تكاد دبي تصبح أحد أهم القواسم المشتركة بين كثير من وسائل الإعلام العالمية الكبيرة، فهي مادة دائمة الذكر في الصحف الغربية، وعنصر من عناصر الجذب لدى منصات النشر والإعلام الغربية على اختلاف أنماطها بين تقليدي وإلكتروني، وتنوع أشكالها، بين صحيفة، مجلة، موقع شبكي، مدونة، وغيرها.

ويكفي أن تكتب كلمة «دبي» في محرك البحث الشهير «غوغل» لتفاجأ بعدد هائل من المواد المتنوعة من تقارير، وتحقيقات صحفية، ومقالات، بل أحياناً أبحاث تفصيلية ودراسات مستفيضة، تواكب الفعاليات وتسلط الضوء على جوانب الحياة في دبي؛ اقتصادها، تجارتها، معالمها السياحية المتنوعة الباهرة، نمط الحياة فيها، وعدد لا ينتهي من الجوانب التي تغري وسائل الإعلام العالمية بالحديث عن دبي.

منصات مرموقة

فعلى سبيل المثال، أشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، إلى 6 مواد منشورة عن دبي في منصات إعلامية غربية، منها منصتان أمريكيتان مرموقتان، وهما شبكة «سي إن إن» الإخبارية وجريدة «يو إس إيه توداي»، إلى جانب صحيفة بريطانية عريقة، وهي «ذي غارديان».

وتطرقت «سي إن إن» إلى ذكر دبي، أمس، على موقعها الشبكي ثلاث مرات في مواضع مختلفة، كانت الأولى عندما نشرت تقريراً خاصاً عن التغيرات التي طرأت على دبي خلال الفترة الأخيرة، والتي أتاحت للمقيمين فيها وزوارها متعاً ووسائل راحة تنفرد بها المدينة عن سواها.

كما نشرت الشبكة أيضاً تقريراً خاصاً آخر عن دبي واهتمامها بتقنية طباعة المباني باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد، وتناولت فيه بالتفصيل شغف الإمارة بهذه التقنية الواعدة.

وفي تقرير ثالث، اختارت «سي إن إن» أحد المطاعم الملحقة بفندق برج العرب الشهير بمنطقة «جميرا» في دبي، باعتباره واحداً من أفضل المطاعم المطلة على واجهات مائية في العالم.

دبي الجميلة

ونشرت صحيفة «يو إس إيه توداي» الشهيرة تقريرين كاملين عن دبي في يوم واحد خلال الشهر الجاري. جاء التقرير الأول تحت عنوان «لأول مرة في دبي؟ إليك 5 أشياء يتعين أن تفعلها»، ووجه نصيحة لمن يزور دبي لأول مرة بخوض 5 تجارب ممتعة، وهي زيارة «برج خليفة»؛ أطول مبنى في العالم، التسوق في «دبي مول»؛ أضخم مركز للتسوق في العالم،.

مشاهدة عرض الأكروبات العالمي المبهر «لا بيرل»، التمتع بسحر البحر، دفء شمس دبي وممارسة رياضة ركوب الأمواج في شاطئ «ذا كايت بيتش»، والذهاب في جولة صحراوية مثيرة على ظهور الجمال. فيما جاء تقرير «يو إس إيه توداي» الثاني بعنوان «دبي الجميلة.. جولة بالصور»، وتضمن استعراضاً مصوراً لأبرز معالم دبي من خلال نحو 30 صورة متنوعة.

ترفيه مائي

وبدوره، كان موقع «تريب أدفايزور» الشبكي الرائد عالمياً في خدمات حجز الرحلات السياحية والسفر، واحداً من المواقع التي أفردت مساحات للحديث عن دبي، أمس، غير مرة.

وكانت المرة الأولى، عندما أعلن الموقع عن اختيار مدينتين للألعاب الترفيهية المائية في دبي، وهما «أكوافنتشر» الملحقة بفندق «أتلانتس النخلة»؛ و«وايلد وادي» في منطقة «جميرا»، من أفضل 10 مدن ملاهي مائية في العالم للعام الجاري، وفقاً لاختيارات متابعي الموقع في استبيان خاص أجراه لمعرفة آرائهم في هذا الشأن.

واختار متابعو الموقع مدينة «أكوافنتشر» كثاني أفضل مدينة ملاهي في العالم، بينما فازت «وايلد وادي» بالمركز العاشر.

كما نشر «تريب أدفايزور» فقرة عن فندق «برج العرب»، فذكر فيها أن الفندق ليس فندقاً فاخراً فحسب، وإنما هو رمز لدبي الحديثة. وأضاف الموقع أنه إذا كانت احتياجاتك الشخصية في إحدى رحلاتك السياحية الفاخرة تتضمن خادماً شخصياً وسيارة فخمة ماركة «رولز رويس» مع سائق، فلا بديل أمامك ببساطة عن حجز غرفة في فندق «برج العرب». ونشرت «ذي غارديان» تقريراً عن صور باهرة لحديقة «دبي المعجزة» في دبي.

أنشطة بحرية

وكان موقع «مينز إكس بي» الشبكي الهندي من ضمن قائمة وسائل الإعلام العالمية التي تناولت اسم دبي، أمس، حيث نشر الموقع أمس تقريراً خاصاً عن الأنشطة البحرية الترفيهية في دبي. وذكر التقرير أن المغامرات البحرية في دبي متعة لا حدود لها في ظل ما تمتلكه دبي من شواطئ تمتد على طول يربو على 50 كيلومتراً ووجهات سياحية بحرية متنوعة.