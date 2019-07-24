شاهد.. شهامة وشجاعة سائق سيارة أجرة

المصدر: البيان الالكتروني

توقف، فرأى أن سيارة تحركت في منحدر من دون سائق، ومن غير انتظار خرج من سيارته وعدا نحوها، وبخاصة عندما سمع أن بداخلها طفلين.

عدا سائق التاكسي بكل ما أوتي من قوى، عدا وكأنها جريته الأخيرة. ولم يخيب الظن كما لم يرجع بخفي حنين. لقد لحق بالسيارة قبل أن تقع الكارثة، وقفز داخلها وبسرعة تمكن من كبحها وإيقافها في الرمق الأخير، منقذاً طفلين بريئين.

الحادثة وقعت، بحسب موقع (NowThis)، في إحدى طرق مدينة ييشينغ محافظة خوبي الصينية.