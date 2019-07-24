"یعجز الطب وننتظر معجزة" تثير القلق على فاروق الفيشاوي

المصدر: وكالات

أثار منشور للناقد الفني المصري، طارق الشناوي، قلق جمهور الفنان فاروق الفيشاوي، الذي يعاني من أزمة صحيفة مفاجئة قبل يومين.

دخل الفنان المصري المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية إثر إصابته بمرض السرطان، بحسب مجلة "هي".

وكتب الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه بموقع "فيسبوك" عن حالة الفيشاوي قائلا إن "الطب ليس له الكلمة النهائية لأن حسابات الأطباء لا تتضمن مدد السماء... الله هو الشافي المعافي، الدعاء للفنان الكبير فاروق الفيشاوي بأن يتجاوز الأزمة... الله كبير ربنا يشفيه ويشفي كل مريض أمين يارب العالمين".

وتابع: "الله هو القادر.. ما بين الحياة والموت خيط شفاف.. يعجز الطب وننتظر معجزة السماء، اللهم اشف عبدك فاروق الفيشاوي.. الدعاء هو ما نملكه.. أكثروا من الدعاء له ولكل المرضى.. آمين يارب العالمين".

وكان الشناوي أكد أنه يثق منذ اللحظات الأولى لمرض الفيشاوي، بأنه سيتجاوز المحنة وينتصر على تلك الأزمة الصحية، إلا أن ما كتبه عن حالة الفنان المصري أثارت قلق محبيه الذين اعتبروا أن حالته حرجة.

وأعلن الفنان فاروق الفيشاوي إصابته بمرض السرطان خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، لكنه أظهر مدى شجاعته في مواجهة المرض، الذي أكد أنه سيتعامل معه على أنه "نزلة برد".