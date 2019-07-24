موسم العيد.. عودة الـكبـار وأفلام الأجزاء

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«موسم عودة الكبار وأفلام الأجزاء»، بهذا المعنى يمكن وصف موسم عيد الأضحى السينمائي، الذي ينذر بمنافسة شديدة على شباك التذاكر العربي، ففيه يطل أحمد عز، ويرافقه أحمد حلمي، ومحمد هنيدي، ومحمد سعد، وتامر حسني ومحمد رمضان، ومحمد إمام، وثلة أخرى من النجوم الذين يقفون في الصف الثاني، فيما تتنوع أفلام الموسم بين الكوميديا.

وقليل من الأكشن والرومانسية، في وقت تميز فيه هذا الموسم بإنفاق شركات الإنتاج ملايين الجنيهات على مجموعة الأفلام المعروضة، حيث تفيد التقارير بأن تكلفة الفيلم الواحد تراوحت بين 30 - 40 مليون جنيه، الأمر الذي يفرض عليها تحقيق مكاسب عالية، ليخرج الجميع فائزاً من معركة شباك التذاكر، حيث تعتمد شركات الإنتاج في ذلك، على مكانة النجم وحجمه على الساحة العربية.

فيلم جديد

بعض هذه الأفلام، تعيد نجومها إلى أروقة الصالات السينمائية بعد غياب دام لسنوات، على رأس القائمة جاء أحمد حلمي الذي يطل بعد 3 سنوات، بفيلم جديد يحمل عنوان «خيال المآتة» للمخرج خالد مرعي الذي يجسد فيه ثلاث شخصيات، هي الجد والابن والحفيد. حلمي كان قد أعلن «حالة الطوارئ» في الأيام الأخيرة من تصوير فيلمه الجديد.

وذلك بغية اللحاق بموسم عيد الأضحى، حيث كشف أخيراً عبر «انستغرام» عن مجموعة بوسترات للفيلم، مذيلاً ذلك بتعليق قال فيه: «خيال مآتة.. عيد كبير». في الفيلم يشارك أيضاً منه شلبي وخالد الصاوي ولطفي لبيب وبيومي فؤاد وعبد الرحمن أبو زهرة.

لص بغداد

الأمر ذاته ينسحب أيضاً على محمد هنيدي، الذي غاب طويلاً عن السينما، منذ آخر أفلامه «عنتر ابن ابن ابن شداد» (2017)، حيث يعود هنيدي بفيلم «كينغ سايز» للمخرج إسلام خيري، ويلعب فيه شخصية «عقلة الأصبع»، ويستخدم فيه تقنيات جديدة وغرافيك لتقديم الشخصية، فيما يشارك في بطولة الفيلم الذي يدور في إطار فانتازيا، أيضاً الممثلة درة.

فيلم «البدلة» كان آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، وها هو يعود مجدداً إلى صالات السينما، بعمله «كل سنة وأنت طيب» للمخرج سعيد الماروق، يشاركه البطولة زينة وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد. التوقعات تشير إلى أن مهمة تامر حسني في موسم عيد الأضحى ستكون صعبة، في ظل وجود ثلة من نجوم السينما المعروفين.

«سباق مع الزمن» هي الحالة التي يعيشها الممثل محمد إمام حالياً، حيث يسعى إلى الانتهاء من فيلمه «لص بغداد» من أجل اللحاق بموسم عيد الأضحى، علماً بأن الفيلم الذي يخرجه أحمد خالد موسى، يشارك في بطولته التركية مريم أوزولي نجمة مسلسل (حريم السلطان)، وفتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس وصلاح عبد الله وأحمد رزق، ومحمد عبد الرحمن.

أولاد رزق

على قائمة صالات السينما في العيد، ستطل أفلام الأجزاء، على رأسها «أولاد رزق 2»، والذي يحمل عنوان «عودة أسود الأرض» وهو من إخراج طارق العريان، وفيه يطل أحمد عز الذي لا يزال فيلمه «الممر» يتصدر المشهد السينمائي المصري، ويطل معه أحمد الفيشاوي، وعمرو يوسف، وأحمد داوود، ومحمد ممدوح. التوقعات تشير إلى أن هذا الفيلم سيتمكن من حجز مكان جيد له على شباك التذاكر المصري والعربي، بناءً على ما حققه الجزء الأول من نجاح لافت.

على ذات الخط، يسير فيلم «الكنز» الذي يطل بجزء ثان يحمل عنوان «الكنز.. الحب والمصير»، للمخرج شريف عرفة، وأحداثه تدور خلال ثلاثة عصور الفرعوني، والعباسي، والتسعينيات. ومن الشخصيات التاريخية المعروفة التي يعرضها الفيلم «حتشبسوت»، وتؤدي دورها هند صبري، وعلي الزيبق ويجسده «محمد رمضان»، فيما يشارك في الفيلم أيضاً أحمد رزق، وهاني عادل وروبي وأمينة خليل، وأحمد مالك وأحمد حاتم.

الفيل الأزرق

على قائمة موسم عيد الأضحى، وجد «الفيل الأزرق 2» الذي يلعب بطولته كريم عبد العزيز واياد نصار ونيللي كريم، إلا أن منتجي الفيلم قرروا في اللحظات الأخيرة، استباق الموسم، من خلال عرض الفيلم في صالات السينما العربية، حيث من المقرر أن تنطلق مع نهاية الأسبوع الجاري، علماً بأن الجزء الثاني من العمل الذي يخرجه مروان حامد، يأتي بعد مرور نحو 5 سنوات على صدور الجزء الأول والمقتبس عن رواية «الفيل الأزرق» لأحمد مراد.