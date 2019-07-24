عارضة تكشف عن «بوتوكس طبيعي»

المصدر: دبي - نهى حوّا

كشفت أشهر عارضات الأزياء في أستراليا، جسينتا فرانكلن، عن حميتها الغذائية وما تطلق عليه «البوتوكس الطبيعي»، وهو عبارة عن طعام تزعم أنه وراء مظهرها المتوهج.

وفي حديث مع مجلة «بازار» قالت فرانكلين: «أنا مهووسة بالفعل بمرق العظام، وأقسم أن الناس يطلقون عليه البوتوكس الطبيعي لسبب»، مؤكدة أنه ليس فقط مدهشاً للشعر والبشرة والأظفار وصحة الأمعاء، بل هو مضاد للالتهابات، ويقوي المفاصل.

وأضافت فرانكلين: «البشرة تتوهج لأن مرق العظام مليء بالكولاجين، بسبب طهي العظام ببطء».

فرانكلين تتناول مرق العظام، وتضعه في الكثير من وجباتها، وحتى تقوم بتجميد مكعبات مثلجة منه لإضافته إلى عصائرها الصباحية، وهي تنصح ضد استخدام مسحوق مرق الطعام الجاهز، وتقول إن شكله الطبيعي يكون دائماً أفضل صحياً. كما أنها تشتري دجاجة عضوية، وتضعها على الموقد لتطبخ على مهل لمدة 10 إلى 12 ساعة.

وتحصل على المرق للأسبوع بأكمله. تتناوله حتى في الصباح أو كوجبة خفيفة بعد الظهر، أو في العشاء، وتقول إنها تحبه. أكدت أن زوجها لاحظ الفرق في مظهرها بعد دمج مرق العظام الطبيعي في نظامها الغذائي. لكن مرق العظام هو بين العديد من الأطعمة الصحية المختلفة في حمية فرانكلين، فالعارضة تستيقظ في الرابعة لممارسة التمارين وبعد ذلك تتناول وجبة فطور صحية للشعور بالحيوية.