40 ألف معجب يتابعون مهرجان جدة الموسيقي

في حدثٍ موسيقي غير مسبوق بالسعودية، أشعل مهرجان الموسيقى الدولي حماس أكثر من 40 ألفاً من جمهور المعجبين الذين غصّت بهم مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. تميز الحدث المدهش الذي استمر سبع ساعات بالعروض المذهلة من الفنانين العالمين:

ريواير آند وفارسكي، جانيت جاكسون، ليام باين، تايغا، فيوتشر، 50 سنت، كريس بروان، ستيف أوكي. تم الإعداد لهذا المهرجان الذي يعد الأول من نوعه في المملكة خصيصاً لتوحيد عشاق الموسيقى، وإلهام الشباب من خلال تجارب حية ومباشرة. ويعتبر الحفل الموسيقي المذهل هو الأضخم من نوعه في المنطقة، وقد تم إنتاجه خصيصًا للبث العالمي، وسيكون العرض الأول في جميع أنحاء العالم في أغسطس 2019.

بداية المهرجان

كانت البداية عند التاسعة مساء مع الدي جيه ريواير آند وفارسكي، حيث تم الترحيب بهما بالهتاف الحماسي من قبل الجمهور. وقد عزف الثنائي مزيجاً من الأغاني مثل «We Will Rock You» للملكة وWhite Stripes) Seven Nation Army) قبل مزج (One Kiss) لدوا ليبا وكالفن هاريس.

وقد نشر فارسكي لاحقاً في صفحته على الفيسبوك الانطباع الرائع عن المهرجان قائلاً:«مهرجان جدة العالمي في المملكة العربية السعودية كان مميزًا للغاية! لا يمكن للكلمات أن تصف الحب الذي شعرنا به. لقد حققنا نجاحاً كبيراً في أول ظهور لنا في المملكة».

وكانت الفقرة الثانية في الليلة الغنائية العالمية، للفنانة جانيت جاكسون التي اعتلت المسرح وألهبت حماس الجمهور بغنائها، اشتمل أداؤها على أغنية «All For You» و «Made for Now» وهي من أحدث أغانيها. وتفاعلت الفنانة جانيت مع حماس الجمهور معلنة حبها لمدينة جدة بعبارة«أحبك يا جدة».

تفاعل الجمهور

بعد ذلك، قام ليام باين، الذي قدم مزيجاً من الأغاني، وقام بعرض مجموعته الصوتية الرائعة ما شجع الجمهور خاصة عندما غنى «Drag Me Down» و «Shape of You» للمخرج إد شيران.

وأعرب باين عن إعجابه الكبير بالجمهور السعودي الذي تفاعل مع أدائه وقال«الحشد هنا مذهل، وأريد أن أقول شيئاً مهماً وهو أن الموسيقى فعلاً عامل مهمٌ في توحيد الناس، وأني سعيد بتواجدي معكم هنا الليلة».

وبعد الأداء المثير لليام، هتف الجمهور مطالباً بـتايغا، خاصةً وأن عدداً كبيراً من الجمهور كان ينتظر فقرته بشغف، وقد تفاعل تايغا مع هذا الحب الجماهيري، وأدى تايغا بعض الأغاني المفضلة لدى المعجبين، بما في ذلك «Ice Cream Man» و «Taste» و «Rock City» و «Hookah».

حماس زائد

بعد مجموعة تايغا مباشرة، ازداد حماس الجمهور مرة أخرى عندما بدأ مغني الراب فيوتشر بتشكيلة السوبر على المسرح. قدم مغني الراب بعض أغانيه الشهيرة مثل «Jumpman» و «Low Life» و «Mask Off».

وقد ظهر فيوتشر مذهولاً عندما شاهد تجاوب الجمهور مع أدائه وترديدهم لكلماته. وبلغ الحماس الجماهيري ذروته مع وصول 50 سنت إلى المسرح، حيث نقلت الموجات الإيجابية إلى مستوى آخر. وطلب من الجمهور أن يهتفوا باسمه، وأخبرهم بأنه قد سمى نفسه 50 هللة بدلاً من 50 سنت، وهو الاسم الذي أعلنه في تغريدة له من قبل، معرباً عن حبه لهذا الاسم الجديد.

وفي الفقرة التي تلتها شعر كريس براون بنوعٍ من الزّهْو على خشبة المسرح مع هتاف الجمهور وتشجيعهم. افتتح النجم الأمريكي وصلته بأغنية «Beautiful People» والتي كانت تعبيراً عن الطاقة الإيجابية التي أبداها الجمهور. ومن ثم قدم مجموعة من الأغاني، والتي تضمنت «Loyal» مع ليل واين وتايغا.

أداء مشترك

اختتم مهرجان جدة للموسيقى فقراته مع مجموعة ملهمة من أداء الدي جي الأمريكي ستيف أوكي. وأظهر الجمهور الكبير مزيداً من الحماس والشغف، خاصة بعدما فاجأ ستيف الجمهور بالأداء المشترك مع الفنانة السعودية داليا مبارك، التي انضمت إليه على خشبة المسرح. وأعرب أوكي عن امتنانه الكبير للجمهور السعودي الذي انتظر أداءه حتى الساعات الأولى من الصباح قائلا:«لدي شعور بأنني أملك الكثير من المعجبين هنا في المملكة العربية السعودية».