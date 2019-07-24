«كلمة» يصدر يوميات فرانز كافكا

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدر مشروع «كلمة» للترجمة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كتاباً جديداً بعنوان «يوميات كافكا: 1910-1923» للكاتب ستيفن كونور، نقله إلى العربية المترجم والناقد الأردني الدكتور خليل الشيخ.

يتناول الكتاب تفاصيل حياة كافكا الذي شرع منذ أوائل الثلث الثاني من عام 1910، وهو في عمر السابعة والعشرين بكتابة يومياته، ومن ثم توقف عن كتابتها في الثاني من يوليو عام 1923 وهو على أبواب الأربعين من العمر.

وتكمن قيمة يوميات كافكا في كونها تمثل نصاً يشرح نصوصه السردية الأخرى. وفي كل الأحوال، تبيِّن يوميات كافكا طبيعة أزمات عالمه واضطرابه، فضلاً عن تدرج يكشف ما طرأ على هذا العالم من تحولات. لكن كل هذا الشعور بالاغتراب والإحساس بالفجيعة والقلق الوجودي العميق، كان يثير مسألة الهوية التي برع كافكا في التعبير عن إشكالاتها الكثيرة.