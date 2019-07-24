وضع فاروق الفيشاوي الصحي حرج

المصدر: القاهرة - جنا حماد

سيطرت حالة من القلق على الوسط الفني المصري، بعد نقل الفنان فاروق الفيشاوي إلى المستشفى، وإعلان نجله أحمد بأن حالة والده حرجة جداً، وطلبه من الجمهور الدعاء له.

وكان الفيشاوي قد تعرض لأزمة صحية أثناء تلقيه العلاج بالمنزل من مرض السرطان الذي يعاني منه خلال الفترة الأخيرة، اضطر على أثرها الذهاب للمستشفى، إلا أن الساعات الماضية شهدت تحسناً في حالته الصحية، غادر على أثرها المستشفى هو ونجله أحمد وزوجته السابقة سمية الألفي التي حرصت على التواجد معه في هذه الفترة الصعبة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وفي سياق متصل، كشف الفنان كمال أبو رية الذي يرافق الفيشاوي طيلة رحلة علاجه وصديقه المقرب، أن ما حدث من ذهاب الفيشاوي للمستشفى، ما هو إلا إجراء روتيني يحرص على القيام به كل فترة.

وكان الفيشاوي قد أعلن في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

والفيشاوي واحد من الأسماء البارزة في عالم التمثيل في مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة ويمتلك سجلاً بارزاً في السينما والتلفزيون، والمسرح.