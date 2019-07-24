مطاعم بأفكار وتصاميم مبتكرة في دبي الجنوب

المصدر: دبي - البيان

كشف «فستيفال بلازا»، مركز التسوق المجتمعي الذي تفتتحه مجموعة الفطيم في دبي الجنوب ديسمبر المقبل، عن نخبة من الأسماء المرموقة في قطاع الأغذية والمشروبات، لتقديم تشكيلة من الأطباق العالمية، إذ يحتضن «المول» أولى مطاعم «غرين أوف سالت» بمفهوم عصري.

وتتضمن قائمة أطباق «غرين أوف سالت» عدداً من الأطباق المفضلة من المطبخ العربي والآسيوي والهندي والعالمي لتحقق تجربة نموذجية في أجواء حيوية بفضل محطات الطهي الحية.

نخبة المقاهي

وإلى جانب 40 مقهى ومطعماً في «المول»، ستضم ردهة المطاعم 500 مقعد و13 مطعماً عالمياً، وبإمكان الزوار التلذذ بكوب من القهوة من نخبة المقاهي المرموقة أو أن يرووا عطشهم أو يستمتعوا بالحلوى اللذيذة. كما تتوفر مجموعة من خيارات المطاعم الأخرى في أنحاء المول مثل بيبرميل وسومو سوشي وليبولدز أوف لندن وسابوري وغيرها الكثير.

اهتمام كبير

وقال تيموثي إيرنست، مدير مراكز التسوق لدى مجموعة الفطيم: «أولينا اهتماماً كبيراً باختيار أفضل العلامات التجارية في القطاع لتكون جزءاً من مشاريعنا، وسيستمر هذا التوجه مع إطلاق مشروعنا الجديد، إذ سيركّز فستيفال بلازا على أفضل تجربة للعملاء سواء في الترفيه أو أسلوب الحياة أو التسوق.

وتعكس عروض الأطعمة والمشروبات التي أعلنّا عنها طلب المستهلكين ورغباتهم، لنواصل تحقيق وعدنا بالاستجابة لاحتياجات زوارنا المتغيرة، ونواصل الإعلان عن المزيد من المستجدات فيما نستعدّ للافتتاح المرتقب في ديسمبر».

نكهات رائعة

أما كشك جيلي بيلي للمثلجات فسيأخذ الزوار في مغامرة من النكهات الرائعة مع أكثر من 50 نكهة منها نكهات مميزة ومحدودة خاصة بعلامة جيلي بيلي. كما يقدم الكشك تشكيلة من المثلجات النباتية المصنوعة من حليب جوز الهند لمن يتبعون نظاماً غذائياً خالياً من المنتجات الحيوانية، إلى جانب نكهة الشوكولاتة المميزة، ومجموعة تضم 12 نوعاً من مثلجات السوربيه الخالية من مشتقات الحليب.