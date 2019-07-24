طوب من الفحم والليف بدل الخرسانة

المصدر: دبي - البيان

أفاد باحثون في المدرسة الهندية للتصميم والابتكار في بومباي عن تصميم طوب حيوي، بديلاً عن الخرسانة، ومصنوعاً من الفحم وألياف اللوف العضوي، وقادراً على إيواء النباتات والحشرات على سطحه.

الطوب الحيوي، الذي يدعى «الفحم الأخضر» مصنوع من التربة والأسمنت والفحم والليف العضوي المستخدم في الإسفنج، ومن عناصره الرئيسة الجيوب الهوائية التي تجعله أكثر مسامية بـ20 مرة من كتلة خرسانية، ما يساعده على إيواء حشرات ونباتات.

يقول معدو المشروع لموقع «ديزين»: الطوب يعود بالنفع على الإنسان الذي يعيش في «غرين تشاركول»، لأن المسام «تعمل كخزانات المياه الصغيرة»، ما يخفض حرارة الطوب ويبرد البيئات الداخلية.

ويؤكد الباحث المشرف على المشروع، شرياس مور: «هذا المشروع يهدف إلى إيجاد مساحة للتنشق في الهندسة المعمارية لضمان زيادة التنوع البيولوجي في المدن مع تأمين حلول حضرية صحية للناس»، فالفحم الذي يظهر بكميات صغيرة على سطح الطوب، يسهم في تنقية الهواء عن طريق امتصاص النترات.