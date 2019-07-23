الفن الأمريكي المعاصر بمتحف «ويتني» في نيويورك

المصدر: نيويورك - د ب أ

أكثر من 120 عملاً فنياً، تحمل تواقيع نحو 70 رساماً من بينهم إدوارد هوبر وجوان ميتشيل وآندي وارهول، جلها يوثق لتاريخ الفن الأمريكي في القرن الـ20، حيث تقع معظم الأعمال خلال الفترة ما بين 1900 و1965، وتشكل العمود الفقري لمعرض فني جديد، افتتح أخيراً في متحف ويتني في نيويورك، والذي أسسه جرترود فاندربيلت عام 1930، بهدف دعم أعمال الرسامين الأمريكيين الأحياء.

يبدأ المعرض بصالة عرض مخصصة لمختارات من المجموعة المؤسسة للمتحف يليها صالات عرض تحيك طريقها عبر الحركات والأنماط الفنية التاريخية الرئيسية. وقال مدير المتحف، آدم وينبرغ في افتتاح المعرض، إنه من المهم للمتحف الاستمرار في التحدث مجدداً عن مجموعاته القديمة ووضع الحاضر في سياق مع الماضي.