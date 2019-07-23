«ثقافة وسياحة أبوظبي» تصقل مهارات المبتدئين في «منطقة التكنولوجيا»

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في إطار فعاليات موسم صيف أبوظبي، مبادرة «منطقة التكنولوجيا»، والتي تتضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التعليمية والتفاعلية المتنوعة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 24 يوليو ولغاية 22 أغسطس المقبل في منارة السعديات، وفي مكتبة العين إلى 27 أغسطس المقبل، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.تقنيات

وتتيح منطقة التكنولوجيا للمشاركين، الفرصة لتعلم تقنيات جديدة في مجالات التصوير الفوتوغرافي، وتصميم وتحرير الصور وعلوم الكمبيوتر وإدارة المشاريع.

وذلك من خلال مجموعة متنوعة من ورش العمل، لتساعد المحترفين والهواة على اكتساب المزيد من المهارات وصقل خبراتهم. ويتضمن البرنامج ورشة «أساسيات التصوير الفوتوغرافي»، الموجهة للمبتدئين والهواة، الذين يرغبون في التعرف أكثر إلى التصوير الفوتوغرافي، حيث ستمكنهم هذه الورشة من فهم أساسيات التصوير الفوتوغرافي ومعداته ومبادئه، إضافة إلى التعرف إلى كيفية تحرير الصور.

دورات

كما يقدم البرنامج «دورة أساسيات ابتكار التصميمات المرئية»، ودورة «أدوات أدوبي فوتوشوب»، ودورة «أنشئ شعارك وهويتك الخاصة»، وورشة عمل «خطوة خطوة لخلق الصور المركبة»، ودورة «قم بإنشاء موقع الويب الخاص بك في الفوتوشوب».

وكذلك، ستقام دورة «إنشاء HTML/‏‏‏CSS للمبتدئين»، وتقدم هذه الدورات للمشاركين، فرصة التعرف إلى عالم التصميم الإبداعي، والألوان والخطوط، وكيفية استخدام أدوات الفوتوشوب، وتصميم الشعارات، وتحرير الصور، إضافة إلى كيفية إنشاء مواقع الويب الخاصة بالمشتركين.

أساسيات

ويتضمن البرنامج أيضاً، دورة بعنوان «مقدمة في الكمبيوتر»، تقدم للمشاركين تعريفاً عن أساسيات علوم الكمبيوتر والبرامج المستعملة فيه.

إضافة إلى ذلك، يمكن للجمهور المشاركة في دورة «إدارة المشاريع»، والتي تهدف إلى إعطاء لمحة عامة حول المهارات المطلوبة في إدارة المشاريع للمديرين، حيث تغطي هذه الدورة عدة نقاط، منها الأسس التعريفية بالمشاريع وإدارة المشاريع، والمراحل المشتركة لإدارة المشروع.