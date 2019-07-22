وائل كفوري متّهم بضرب طليقته

المصدر: البيان الالكتروني

اتهمت الناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة جمعيّة "Female" حياة مرشاد، في مقال لها، النجم وائل كفوري بأنه كان يضرب ويعنف طليقته ووالدة طفلتيه انجيلا بشارة، التي تقيم مع ابنتيها في منزل صغير، لا يتمتّع بأي مواصفات الرّاحة.

وكتبت الناشطة المقال الذي نشر في موقع "شريكة ولكن" المختص بالمرأة وحقوقها، انتقدت فيه تعاطي الإعلام العربي مع أنجيلا واتهمته بالتملّق لأصحاب النفوذ والشعبوية، وتساءلت ألم يسأل هذا الإعلام نفسه عن تأثير كل هذا على حياة هذه المرأة، مشيرة إلى أن طليقة كفوري تملك كل الاثباتات والأدلة على هذه الاتهامات.

من جانبه رد النائب هادي حبيش وكيل كفوري، نافياً كل ما يتردد عن تعنيف وائل لزوجته، مؤكداً أنه غير صحيح، وأوضح أن كفوري "التزم الصمت حفاظاً على مشاعر طفلتيه، لأن الكلام في الإعلام في هذا الخصوص قد يترك أثراً سلبياً على مشاعرهما".

وقال حبيش إن طليقة كفوري "لا تسمح له بمشاهدة طفلتيه القاصرتين، خلافاً لاتفاقهما الذي كرسه الحكم الصادر عن المحكمة"، ونفى أن يكون الخلاف متعلقًا بالنفقة وعدم تسديدها، موضحاً "لو صحّ الكلام لكانت السيدة أنجيلا لجأت إلى المحكمة وأجبرت وائل على الإلتزام بدفع النفقة".