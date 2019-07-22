فيديو .. أهالي المدينة يتسابقون لنجدة طفل مصري فقد والديه في حادث مأساوي

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت مبادرة "خير أمة" في المملكة العربية السعودية مقطعاً مصوراً يوثق موقفاً إنسانياً مؤثراً ونبيلاً لأهل المدينة المنورة، الذين التفّوا حول طفل مصري فقد والديه في حادِث مروري.

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل وسماً تحت عنوان "لست وحدك يا عبدالعزيز"، والذي شهد تفاعلاً كبيراً مع قصته، وقام كثيرون بزيارته في المستشفى دعماً له، وتأكيداً على أن أهل المدينة هم أهله، وفقا لما نشره موقع أخبار 24 السعودي.

وقال مدير مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة الدكتور أيمن خرابة، إنه تم استقبال الطفل بعد حادِث مأساوي تعرضت له أسرته بطريق سفرها من مدينة رابغ إلى المدنية، أسفر عن وفَاة والديه.

وأشار إلى أن الطفل عبدالعزيز تعرض لكسور في الفخذ وكسر في الحوض وتم تنويمه في المستشفى، وإجراء عملية جراحية له لتثبيت الكسر في الفخذ، أما كسر الحوض فسيتم علاجه تحفظيا، وهو ما يحتاج إلى راحة ستستمر نحو أربعة أسابيع، وسيظل في المستشفى أسبوعا آخر للاطمئنان على حالته.