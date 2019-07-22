(فيديو) في رحلتها الأولى.. سيدة تبتكر طريقة جديدة لدخول الطائرة!

المصدر: البيان الالكتروني

أمر لا يصدق ومشهد مضحك ذلك الذي وقع في مطار اسطنبول (تركيا)، حيث صعدت امرأة خلال تسجيل حقائب السفر الخاصة بها، إلى حزام الأمتعة معتقدةً أنها ستقودها إلى طائرتها.

وعلقت صحيفة (The Sun) بقولها من الواضح أنها رحلتها الجوية الأولى عبر الطائرة.

فمن خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة، يمكننا أن نرى المسافرة وهي تصعد على السجادة المتحركة الأولى، متتبعة أمتعتها، قبل أن تنعطف وتسقط، تحت أعين المسافرين الآخرين والموظفين، الذين هرعوا لإنقاذها قبل أن تهبط في غرفة الفرز!

وقد حاز الفيديو بحسب (cnews) الفرنسية على مشاهدة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتفاعلاً وتعليقات منقطعة النظير، أغلبها جاء في قالب فكاهي مسلٍ.