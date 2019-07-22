الشارقة تفتتح أول معرض لـ«أندرو ستال» في الشرق الأوسط

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت مؤسسة الشارقة للفنون ضمن برنامجها الصيفي، المعرض الفردي للفنان أندرو ستال، والذي يقام في استوديوهات الحمرية، ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

يعد هذا المعرض الأول لستال في منطقة الشرق الأوسط، ويقام تحت عنوان «أندرو ستال: من 1976 إلى اليوم»، وهو من تقييم الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس المؤسسة، ويشتمل على مجموعة مختارة من لوحات ستال التصويرية يعود تاريخها إلى سبعينات القرن الماضي، إضافة لمنحوتات أنجزها في بيئتها الأصلية.

ومن خلال التركيز على اللوحات الفنية والمنحوتات والرسومات التصويرية واسعة النطاق، يقدم المعرض استقصاءً موسعاً للأعمال التي أنجزها الفنان البريطاني المؤثر خلال حياته المهنية المتواصلة منذ 5 عقود.

تتوزع الأعمال المعروضة على فصول تحدّد فترات زمنية مختلفة من عمله، ويقدّم كل فصل تطور ممارسته الفنية بدءاً من أيامه الأولى في لندن، وصولاً إلى منحوتة محددة الموقع كُلِّف بإنجازها من قبل مؤسسة الشارقة للفنون.