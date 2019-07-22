«أزمة مالية» يرصد تحولات درامية بأسلوب كوميدي

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

«يظهر الممثلون بأسمائهم الحقيقية في فيلم أزمة مالية»، هذا ما أشار إليه سيف الشامسي مؤلف العمل، بينما أوضح المخرج «ركان»، أن الفيلم يرصد بشكل كوميدي، التحولات التي تصيب رجلاً ثرياً ومبذراً وصل إلى الإفلاس، ونوه فيصل بن أحمد الرئيس التنفيذي لشركة «إكس موفي» المنتجة للعمل، بأن الفيلم سيعرض في احتفالية خاصة في قصر الإمارات بأبوظبي، خلال ديسمبر المقبل، كما يحدث عادة في الأفلام السابقة التي أنتجتها الشركة.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي جمع فريق عمل الفيلم مع ممثلي الصحف المحلية في فندق «كراون بلازا» في جزيرة ياس بأبوظبي.

ترويج

في بداية حديثه، قال المخرج «ركان»: تدور أحداث الفيلم بقالب كوميدي ساخر، حول شخصية «خالد» الرجل الكريم والمبذر، والذي يحب جميع أصدقائه، ويفضلهم على نفسه، ويعطيهم من ماله بسخاء.

وأضاف: يحاول صديقه «عيد» أن يثنيه عن تبذير أمواله، لكنه لا يبالي، إلى أن يقع في أزمة مالية، ومن خلالها يتعرف إلى الوجوه الحقيقية التي كان يرافقها لسنين عدة، فمنهم من يتخلى عنه، ومنهم من يتمسك به.

وأشار إلى أن العمل يعد التجربة الأولى في الكتابة للسينما بالنسبة لسيف الشامسي، الذي كتب من قبل أغاني أداها سعيد سالم، وخالد محمد. وأكد «ركان» أنه يتبع نهج «إكس موفي» في الترويج لأبوظبي كمكان جميل. وقال: سيكون تصوير جميع المشاهد في أبوظبي.

ويقوم بدور البطولة خالد الخالدي، الذي يعد واحداً من أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أول تجربة تمثيلية له. عن هذا قال «ركان»، سنتعامل مع الخالدي باعتباره ممثلاً، وهذا الدور هو نقلة في تجربته، بعد أن حقق الانتشار والإعجاب بين الجمهور الإماراتي.

وأضاف، سيشارك أيضاً من رواد التواصل في الفيلم، فدوى سلام من سلطنة عُمان. وقال الممثل أحمد صالح، الذي أدى دوري البطولة في «ضحي في أبوظبي» و«ضحي في تايلاند»، سأشرف على الخالدي لأجل مساعدته على تجسيد دوره.

بدوره، قال الخالدي: كل إنسان في داخله فنان من غير أن يدري، وهو ما سيظهر في الفيلم. وأضاف: في مواقع التواصل، كل الذي كنت أقوم به لا يحتاج إلى ترتيبات، وأنا متعايش من الناس طوال حياتي.

أدوار

عن دورها في الفيلم، أوضحت ميثاء محمد، التي شاركت في العديد من المسلسلات، منها «البشارة» مع جابر نغموش: سأؤدي دور شخصية مغرورة، تعمل في ذات الشركة مع «خالد»، الذي سيقع في أزمة مالية. وأشارت إلى أن دورها سيحمل مفاجأة للجمهور في آخر الفيلم.

وقال عيد الظاهري، الذي شارك من قبل في فيلم «ضحي في أبوظبي»: منذ فترة كنت في وقفة مع نفسي، ولم أعمل في الميدان، لكن عندما كلمني «ركان» وافقت على المشاركة. ووصف إبراهيم ناجي، النص، بالجميل والسهل. وقال: مشاركتي به ستبين عشقي للأداء الجسدي، فلغة الجسد تبيّن أحياناً ما هو أكثر من الكلمة. من جانبه، قال بن صويلح، الذي شارك من قبل في عمل «فريق الطيبين». سأجسد دور صديق «خالد»، الذي يصرف علينا بلا حساب.

معالجة

قال فيصل بن أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة «إكس موفي» خلال الإحاطة الإعلامية: تحرص «إكس موفي» على دعم الظهور الأول لفناني فيلم «أزمة مالية»، وذلك بهدف أن يصلوا إلى مرحلة الاحتراف، إلى جانب تقديمهم للجمهور أفلاماً كوميدية، تعالج وتتعامل مع الواقع بشكل ملموس ومحسوس.