دبي تنظم أول مهرجان دولي لفن «الملصق»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت ندوة الثقافة والعلوم بدبي «مهرجان الإمارات الدولي للملصق (البوستر)»، بمشاركة 365 فناناً من أكثر من 200 دولة، تماشياً مع التطورات الفنية والثقافية التي تخطها الدولة، والتي استطاعت في فترة وجيزة أن تكون حاضناً وفاعلاً للفنون البصرية التشكيلية في مختلف مجالاتها ولمعارض الخط والتصوير والنحت والخزف وغيرها. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الندورة وبرئاسة بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، وبحضور د. نجاة مكي وأحمد حارب المهيري المدير التنفيذي للندوة، ونخبة من الإعلاميين.

أفكار

وأكد بلال البدور رئيس مجلس الإدارة، أن الندوة تبنت فكرة المهرجان باعتبار أن رسالة الفن أبلغ وأسرع تعبيراً، وخاصة إذا تبنت أفكاراً وقيماً مجتمعية هادفة، وسيكون شعار المهرجان متماشياً في كل عام مع شعار الدولة، والذي خصص له موضوع التسامح هذا العام. وأشار البدور إلى أنه تمت دعوة كبار المسؤولين عن المهرجانات العالمية لفن الملصق، ليكونوا ضمن الهيئة الاستشارية واللجنة الدولية للمهرجان.

وأوضح البدور، أن مشاركات المهرجان سينظم لها معرض متزامن مع أسبوع دبي للتصميم في الفترة من 11-16 نوفمبر المقبل، على ألا تتعارض الملصقات المشاركة مع القيم والأعراف السائدة في الدولة، كما ستنظم معارض عدة للملصقات المشاركة في مختلف إمارات الدولة، وسيصدر عن المهرجان كتاب يضم جميع المشاركات، وسيتم توزيعه على المؤسسات الحكومية والأكاديمية والمتاحف الدولية لتراكم الخبرة والأعمال الفنية، والتي قد تقود لتخصيص متحف لفن الملصق.

إطار إبداعي

ويعد المهرجان إطاراً إبداعياً لتعزيز مكانة التصميم والابتكار في دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتعزيز التواصل والتبادل الإبداعي مع الثقافات الأخرى، وتعميم ثقافة التصميم والابتكار. ويسعى المهرجان للاحتفاء بتصاميم الملصقات المعاصرة من جميع أنحاء العالم باعتبار الملصق شكلاً إبداعياً للتواصل البصري وتبادل المعلومات والأفكار والاستجابة للقضايا المحلية والعالمية وتعزيز المنتجات والخدمات.