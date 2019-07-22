شارون ستون: نسيني الجميع كما حدث مع ديانا

المصدر: دبي - نهى حوّا

شبَّهت الممثلة الأمريكية شارون ستون وضعها بوضع الليدي ديانا بعد معاناتها من جلطة دماغية منذ 2001، مشيرة إلى أن الجميع نسي أمرها، وأن معاملة هوليوود لها اتسمت «بالقسوة الوحشية». وقالت الممثلة في تصريح لمجلة «فاريتي»، إن الشفاء من الجلطة التي ألمت بها استغرق 7 سنوات، متهمة هوليوود بالقسوة في معاملتها فيما كانت تصارع للتعافي من مرضها.

تصريح ستون جاء خلال مناسبة تتعلق برفع الوعي بمبادرة «صحة دماغ النساء» في لوس أنجليس، حيث أفادت أيضاً بأن الجلطة الدماغية رافقها نزيف استمر 9 أيام، وفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية. وقالت ستون، إن الجميع عاملها بوحشية، بدءاً من النساء الأخريات في مجال عملها وانتهاء بالقاضيات اللاتي تولين بحث قضية حضانتها لأطفالها.