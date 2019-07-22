«في عينيا» يفتتح مهرجان مالمو للسينما العربية

المصدر: مالمو - البيان

كشف مهرجان «مالمو» للسينما العربية، عن اختيار فيلم «في عينيا»، للمخرج التونسي نجيب بلقاضي، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ9 من المهرجان، والتي ستقام في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل في المدينة السويدية.

اختيار فيلم الافتتاح، يأتي ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية، ضيف شرف الدورة، البرنامج الذي تم إعلانه قبل أيام، متضمناً مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة، التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية، وحاضرها ومستقبلها. وستكون البداية بعرض «في عينيا» مساء الرابع من أكتوبر، عقب حفل الافتتاح.

مؤسس ورئيس المهرجان، المخرج محمد قبلاوي، علق على فيلم الافتتاح قائلاً: «يُقدم الفيلم صورة مثالية للسينما التونسية المعاصرة، بموضوعه الشيق الصالح للتواصل مع المشاهدين في كل مكان بالعالم، وتنفيذه الحداثي الذي يُلقي الضوء على سينما مواكبة للعصر، يحتفي بها مهرجان مالمو هذا العام».

اشتياق

من جانبه، تحدث المخرج نجيب بلقاضي، مؤكداً سعادته باستضافة مهرجان مالمو لعرض الفيلم الأول في المنطقة الاسكندنافية، فقال: «متشوق للقاء جمهور مالمو، المدينة متعددة الثقافات، والتي تحتضن عدداً كبيراً من المهاجرين ذوي الأصول العربية مثل (لطفي)، الشخصية الرئيسة في الفيلم. اختيار الفيلم لافتتاح المهرجان، أمر يسعدني، خاصة أنه يأتي في إطار الاحتفاء بالسينما التونسية المعاصرة التي أنتمي لها».

«في عينيا» إخراج نجيب بلقاضي، وإنتاج عماد مرزوق، وبطولة نضال السعدي وإدريس خروبي وسوسن معالج، وتدور أحداثه حول رجل تونسي يضطر لترك فرنسا والعودة إلى مسقط رأسه، ليتولى رعاية ابنه المصاب بالتوحد، بعد سنوات لم يتمكن فيها من رؤيته.

الفيلم من إنتاج تونسي فرنسي مشترك، أقيم عرضه العالمي الأول ضمن النسخة الأخيرة من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، في قسم «سينما العالم المعاصرة»، قبل أن يبدأ جولة في العديد من المهرجانات، نال خلالها عدداً من الجوائز، من بينها جائزة أحسن سيناريو من مهرجان السينما الأفريقية (فيسباكو)، تنويه خاص من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وجائزة أحسن ممثل في مهرجان مراكش السينمائي الدولي، لبطل الفيلم نضال السعدي.